Her er Danmarks bedste burger - og den er nok ikke helt, som du troede

- Vi har selvtilliden i orden. Vi synes selv, vi laver Danmarks bedste burger, men mange har nogle fordomme omkring burgere uden kød, så vi er virkelig glade for, at vi har vundet.

Sådan lyder det Line Tcherning, der er medejer af den aarhusianske og veganske cafe Mikuna, der netop er blevet kåret som stedet, hvor man får Danmarks bedste burger.

Så er det sikkert en hippieburger fuld af bulgur og rødbede, men det er det ikke. Line Tcherning, medejer, Mikuna

Modsat bøfferne i næsten alle andre caféer og burgerbarer, der deltog i konkurrencen, består bøffen i den prisvindende burger af soyaprotein i stedet for hakkekød.

'Hippieburger med bulgur'

Men er en burger med en soya-bøf overhovedet en rigtig burger? Hvis man skal tro Line Tcherning, er svaret et rungende ja, men hun er klar over, at ikke alle har det sådan.

- Mange synes, at man ikke kan lave en burger uden kød. Så er det sikkert en hippieburger fuld af bulgur og rødbede, men det er det ikke. De fleste kan ikke smage forskel på vegansk bøf og en bøf af hakkekød. Vi har lige været i Roskilde, hvor vi havde kø i 4 dage, så folk kan virkelig godt lide vores burger, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Mikuna, der har beliggenhed på Frederiks Allé, fik over 3300 stemmer i konkurrencen.

En burger kan være mange ting

Caféen deler dog prisen med et andet aarhusiansk spisested, nemlig The Burger Shack, som også fik over 3300 stemmer.

- Vi er begge to Aarhus-spisesteder, og som aarhusianer bliver man stolt over, at det er os, der vinder, siger Mathias Vestergaard Nyhuus, der er kommunikationsansvarlig for Burger Shack, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har ikke noget imod at dele prisen med et vegansk spisested.

- Vi har også en vegansk burger på menukortet, og der bruger vi samme bøf, som Mikuna gør. En burger kan være mange ting, siger Mathias Vestergaard Nyhuus til TV2 ØSTJYLLAND.

The Burger Shack er vant til at vinde både lokale og landsdækkende burger-konkurrencer. Foto: The Burger Shack

Mange stemmer fra udlandet

Det er ikke muligt at komme det præcise antal stemmer nærmere end 'over 3300'. Det skyldes, at Opdag Danmarks hjemmeside fik tekniske problemer mod afslutningen af konkurrencen.

Ifølge Opdag Danmark, der står bag konkurrencen Danmarks Bedste Burger, skyldes de tekniske problemer 'uhørt meget mærkværdig trafik fra udlandet i en grad, som vi aldrig har oplevet før.'

Folk skifter frikadellerne ud med falafel. Når det gælder plantebaserede produkter, handler det om, hvad man spiser. Anne-Sophie Lahme Helmer, trendforsker

Line Tcherning synes, det er 'virkelig ærgerligt', at der ikke blevet kåret én vinder som sædvanligt, og ifølge hende er der en god grund til de mange udenlandske stemmer.

- Det skyldes blandt andet, vi har lige har været på Roskilde, hvor der var mange udenlandske kunder, og to timer før afslutningen på afstemningen delte jeg linket på Instagram, hvor alle vores opslag på engelsk. I den her sammenhæng er det vigtigt at have nogle loyale følgere, og det er vi glade for, at vi har, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Mikuna må dele førstepladsen med The Burger Shack. Her er det den prisvindende burger fra Mikuna. Foto: Rasmus Bundgaard

Mikunas prisvindende burger består af en soya-burger, hjemmerørt vegansk vegansk mayo, salat, chilimarmelade, panerede løgringe, pickles på kål, rødløg, peberfrugt og agurk.

- Alting der kommer fra jorden, er det nye sort, lyder det fra trendforsker Anne-Sophie Lahme Helmer.

Stærk veganertrend

Det er første gang, en vegansk burger vinder Årets Bedste Burger. Kåringen falder fint ned i tidsånden, mener trendforsker.

- Det handler om bæredygtighed, klima og fødevaresikkerhed. Vi vil gerne spise noget, som vi ved, hvad er. Folk skifter frikadellerne ud med falafel, siger trendforsker Anne-Sophie Lahme Helmer fra Lahme Kommunikation til TV2 ØSTJYLLAND.

Plantebaserede produkter er blevet en såkaldt 'makrotrend' - det vil sige en længerevarende tendens - og det kræver mange faktorer, lyder det fra trendforskeren.

- Hvis man kigger lidt tilbage, har der været forskellige fødevaretrends, men alle de her diæter har handlet om forskellige måder at spise på. Når det gælder plantebaserede produkter, handler det om, hvad man spiser, siger Anne-Sophie Lahme Helmer.

Afstemningen på opdagdanmark.dk fandt sted mandag.