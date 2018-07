Her bliver skolevejene mere sikre, mens børnene holder ferie

Mens skolebørnene i Aarhus er på sofaen, camping eller Mallorca, knokler kommunen for at gøre det mere sikkert for dem at komme tilbage til deres skoler.

I hvert er der på syv skoleveje ved at blive etableret krydsningsheller, fortov eller vejbump.

På Beder Skole er skolens parkeringsplads ved at blive lavet om, så det bliver mere sikkert for skoleeleverne at færdes på vejen Skoleparken.

- Vi har i skolebestyrelsen fået henvendelser fra flere forældre, der bor her på Skoleparken, om at de har oplevet deciderede nærvedulykker, hvor børn har været ved at blive kørt ned, når de er kommet til skolen, siger Lene Søgaard, der er næstformand for Skolebestyrelsen på Beder Skole.

Kaotiske tilstande

TV2 ØSTJYLLAND har fredag sat Lene Søgaard og hendes døtre i stævne på fortovet på Skoleparken, og Lenes ældste datter, Ida, er blot en af mange elever, der ikke har været helt tryg ved parkeringspladsen ved skolen.

- Der er rigtig mange biler herude på parkeringspladsen, og når man kommer cyklende kan det godt være lidt kaotisk, for bilerne holder nogle gange oppe ved fortovet for at sætte børn af, og så kan det være lidt svært at komme udenom, siger Ida Søgaard Knudsen, der efter sommerferien starter i 7. klasse på Beder Skole.

Her kan du se en liste over de aarhusianske skoleveje, der bliver mere sikere i sommerferien: Rosenvangskolen, Vilhelm Becks Vej

Næshøjskolen, Næshøjvej

Vestergårdsskolen, Grøndalsvej

Skovvangsskolen, Skovvangsvej

Beder Skole, Skoleparken

Tilst Skole, Tilst Skolevej

Sødalskolen, Charlottevej

Ifølge Trine Buus Karlsen, der er chef for anlæg hos Aarhus Kommune, vil omstruktureringen af parkeringspladsen ved Beder Skole gøre en verden til forskel.

- Dem, der bliver kørt i skole, eller dem, der kommer ved at gå eller cykle, kan komme hertil på en sikker måde. Dem, der kommer til den her parkeringsplads, kan træde ud på et område, hvor de sikkert kan komme ind på skolen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere må gerne cykle i skole

Samarbejdet mellem skole og kommune har været en positiv oplevelse, mener næstformanden for skolebestyrelsen på Beder Skole.

- Jeg har oplevet, at vi er blevet hørt hele vejen igennem. Jeg har også oplevet en gruppe forældre, der sidder uden for skolebestyrelsen, som har engageret sig og knoklet for at finde gode løsninger, siger Lene Søgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Ida Søgaard Knudsen (længst tv.) og Lene Søgaard (ældst th.) ser begge frem til, at parkeringspladsen ved Beder Skole bliver bygget om.

Håbet er også, at den nye parkeringsplads vil give flere skoleelever lyst til at cykle i skole.

- Det gør, at de bliver gladere og sundere og bevæger sig noget mere, og de bliver også mere trygge i trafikken, så det er også en form for trafiksikkerhed, vi prøver at fremme ved de her projekter, siger Trine Buus Karlsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Udover ovenstående projekter anlægger Aarhus Kommune også nogle mindre skolevejsprojekter på blandt andre Stillingvej ved Næshøjskolen, Vibyvej ved Åby Skole og ved Elsted Skole.