Henrik har bygget 50 drager: - Det er ikke kun for børn

I hjemmet i Hornslet har Henrik Ernst sit eget lille værksted. Et værksted som er udelukkende til, så han kan dyrke sin hobby – uden, det karambolerer med konen.

- Jeg har været gift i over 30 år. Passionen er min. Det er ikke en, vi deler, fortæller han.

Den store passion er drager. Finde inspiration, designe, bygge og flyve med drager.

- Helt fra barn af har jeg været fascineret af drager og vind. Det har været en livslang passion. Det kan også godt ses på kollektionen. Jeg tror, jeg har 50 drager, der ligger derhjemme, fortæller Henrik Ernst til TV2 ØSTJYLLAND.

Dragefestival ved Tangkrogen i Aarhus.

Søndag har han sendt dragerne op ved Tangkrogen i Aarhus. Her afholder Aarhus Drageklub Dragefestival. De store er for de voksne, men de har også mindre drager med til de børn.

- Hernede er vi 8-10 voksne mænd over 50 år, som står med en snor. Børnene kommer forbi, og så har vi drager, vi låner til dem, siger Henrik Ernst.

Dagen i dag er speciel for dragebyggere og drageflyvere. Det er nemlig international drageflyvedag – "One Sky One World".

- Ideen er opstået tilbage i 1980´erne, hvor man gerne ville have folk ud at flyve med drage og mødes – og det handlede fra starten om fred, fortæller Henrik Ernst.

- Det er en kassedrage, som jeg har forsøgt at lave på en meget klassisk måde med træpinde og snøret den med sejlgarn. Den er med bomuldsstof. For at lave noget originalt, fortæller Henrik Ernst.

Dragerne er i dag lavet af kulfiber pinde, og kunststof. Man kan også bruge glasfiber pinde. Oprindeligt var de lavet af træpinde – men udviklingen har fulgt med dragebyggerne.

- Det er sjovest at lave drager, man ikke kan købe, som er helt unikke, fortæller han.

Det er kun fantasien, der sætter grænserne for, hvordan dragerne kan se ud. Henrik Ernst finder inspiration i mange ting. Han har lavet en drage, som ligner grafitti. Og på en ferie i Barcelona, fandt han inspiration i et gelænder.

- Jeg kan godt lide processen med at skabe. Jeg kan godt lide, at lege med vind. Jeg sejler også sejlbåd. Jeg kan godt lide vinden og det man kan bruge vinden til. Det er sjovt at hente inspiration, som man kan gå hjem at lave og alle detaljerne.

De fleste drager er omkring 3,5 meter høje og én meter i bredden. De helt store kan også være 10-12 kvadratmeter i areal.

Aarhus Drageklub har eksisteret siden 1997, og har i dag omkring 10-12 medlemmer.

- Vi mødes engang imellem til workshops, hvor vi syer vores drager selv, fortæller formanden.

Henrik Ernst regner ikke med, at han nogensinde bliver for gammel til at bygge og flyve med de store drager. Selvom nogen godt kan undre sig lidt om hans hobby.

- Mange synes, det lyder spændende. Men jeg tror også, at mange tænker, det kun er for børn. Men det er det bestemt ikke, siger Henrik Ernst.

Dragefestivalen bliver afholdt hvert år den 2. søndag i oktober.