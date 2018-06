Hendes mor blev dræbt af vanvidsbilist: Jeg tror ikke, at han bliver et bedre menneske

- Jeg får ikke min mor igen. Lige meget, om han havde fået 100 års straf, bringer det hende ikke tilbage.

Sådan siger Ane Birch Overbye. Hun er datter til den 68-årige kvinde fra Silkeborg, der mistede livet den 19. januar 2018, da en 22-årig mand kørte vanvidskørsel.

Den 22-årige skibonit, Ahmed Ali Ahmed, blev torsdag idømt tre års fængsel, efter at han påkørte den 68-årige kvinde i Silkeborg og efterfølgende flygtede fra stedet.

Hårdt at høre på

Datteren sad med til domsafsigelsen. Og det var en hård omgang, at lytte med på.

- Det var en meget voldsom ulykke og rigtig hårdt at høre på, siger en rørt Ane Birch Overbye.

Den 22-årig vanvidsbillist fra Skive skal i fængsel for en lang række lovovertrædelser. Blandt andet særlig grov og hensynsløs kørsel.

Dommeren og domsmændene lagde til grund for dommen, at bilisten havde kørt mindst 115 kilometer i timer, da han ramte kvinden, imens hun var ved at krydse Viborgvej.

Håber på afslutning

Datteren føler ikke, at sagen kan afsluttes ordentligt, før hun ved, om Ahmed Ali Ahmed vælger at anke eller modtage dommen på tre års fængsel.

- Jeg håber, at han ikke anker den. Jeg håber virkelig, at vi kan få det afsluttet, siger Ane Birch Overbye.

Ahmed Ali Ahmed har taget 14 dages betænkningstid, til at overveje om dommen skal ankes.

Udover den nye dom fængsel manglede Ahmed Ali Ahmed af afsone 334 dage af en gammel dom, som er inkluderet i de tre år.