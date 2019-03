Hemmeligheder fra vuggestuen: Den her mad elsker børnene

Da journalisten her skulle vælge vuggestue, var det et must at få en vuggestue med madordning. Det ville simpelthen kræve en hel del flere hjerneceller, end der var til rådighed, at finde på indhold til en madpakke plus eftermiddagsmad og aftensmad hver dag.

Sådan gik det heldigvis også.

Det er dog ikke en umulig kabale at løse for Carmen Zillinger fra Aarhus.

Hun er kok i vuggestuen Ny Vimmerby i Aarhus, hvor hun har 8 kroner per barn per dag til at lave sund og økologisk mad.

- Jeg elsker at eksperimenterer, siger hun.

Jeg går meget op i at lave så lidt madspild som muligt. Jeg smider næsten ingen ting ud. Carmen Zillinger, kok i vuggestuen Ny Vimmerby, Aarhus

Institutionen har endda guldmærket i økologi, der betyder, at 90-100 procent af den mad, Carmen Zillinger laver, skal være økologisk. Men det er ikke svært at forene med et lille budget, siger hun.

Billeder med mad fylder væggene i vuggestuen Ny Vimmerby, så snart man træder ind af døren. Her kan man se, hvilke grøntsager og frugter, der er i sæson og hvad man kan lave ud af dem.

- Jeg går meget op i at lave så lidt madspild som muligt. Jeg smider næsten ingen ting ud. Jeg bryder mig virkelig ikke om det, og så køber jeg grøntsager efter sæson, da det er billigst og mest bæredygtigt, siger Carmen Zillinger, der de seneste 11 år har lavet mad i institutioner i Aarhus.

Guldmærket i økologi bliver stolt fremvist på væggen i køkkenet.

Børnene elsker suppe

Børnene elsker ifølge kokken hendes suppe, og hun kalder for sjov sig selv for en suppe-queen.

Jeg ved godt, at det lyder lidt mærkeligt med grød i suppe, men man skal lige tænke lidt out side the box. Carmen Zillinger, kok i vuggestuen Ny Vimmerby, Aarhus

Når hun laver suppe om fredagen, får hun brugt en masse rester fra tidligere dage, og hun kan sagtens finde på at komme rester af grød i en grønsagssuppe. Derudover bruger hun pasta-, ris- og linserester, og hun udskifter gerne suppens fløde med creme fraiche, hvis hun har en slat af det tilbage i køleskabet.

Fredag fik vuggestuebørnene cremet limesuppe med brød til frokost. Suppen indeholder blandt andet ruggrød, linser, ingefær, lime og creme fraiche. Det er blendet, så børnene kan spise det, men samtidig er det så tykt, at det ikke flyder ud over det hele.

- Jeg ved godt, at det lyder lidt mærkeligt med grød i suppe, men man skal lige tænke lidt out side the box, siger Carmen Zillinger, der kalder sig selv en suppe-queen.

Børnenes livretter ifølge Carmen Zillinger: 1) Suppe 2) Dahl 3) Pasta med kødsovs 4) Mormormad med kød, kartofler og sovs

Lidt kød og meget grønt

Vuggestuen formår også at holde budgettet ved at bruge mindre kød, da børnene ofte får deres kødbehov opfyldt derhjemme, og så får de proteiner, fra blandt andet kikærter, linser og mejeriprodukter i institutionen.

På væggen i vuggestuen kan man se billeder af maden fra den uge, hvor de havde verden rundt-tema. De har også haft gult og rødt tema og mormor-mad som tema.

MADPLAN Mandag: Grød (eksempler: risengrød, ruggrød, risotto eller bygotto) Tirsdag: Fisk (bruger ofte mørksej, da den altid er i sæson og er nem at arbejde med) Onsdag: Rugbrød med tre forskellige slags pålæg - kød, fisk og vegetar Torsdag: Kød eller vegetarretter (eksempler: Pasta med kødsovs eller chili sin carne) Fredag: Suppe

Selvom retterne kan lyde mystiske, så er børnene vilde med dem, siger kokken. Hun vil især fremhæve den indiske linsesuppe dahl som en positiv historie.

- Det er en virkelig god historie, da de ikke kunne lide det i starten, da det var nyt, men nu elsker de det. Det handler meget om, hvordan pædagogerne præsenterer maden og om pynt. Jeg pynter altid min mad, da man spiser med øjnene først. Og det behøver ikke at være meget pynt, siger Carmen Zwillinger.

Carmen Zillinger bruger ikke opskrifter, men i videoen her forklarer hun, hvordan hun laver en sund, god og billig suppe.

For Carmen Zillinger er det som sagt vigtigt at lave så lidt madspild som muligt. Derfor bruger hun også rengjorte skræller og knolde fra grøntsager til at koge en fon, der kan bruges i hendes suppe. Skrællen fra frugt bruger hun til at koge en frugtfon, der kan bruges oven på grød. Hun bruger næsten alt undtagen bananskræller og kernehuse.

I videoen her forklarer hun, hvordan hun laver fon ud af affald.

Eksperimentér og brug krydderier

Carmen Zwillinger fortæller også, hvordan man ikke skal være bange for at bruge krydderier - tværtimod.

- Man skal ikke være bange for at eksperimentere. Børn elsker krydderier. Man kan putte alt muligt i: Paprika, karry, salt, peber, spidskommen, hvidløgspulver og grillkrydderi. Jeg kom engang cayennepeber i, og de var helt vilde med det, men de græd alle sammen, så det var nok lidt for stærkt. Gurkemeje skal man heller ikke komme for meget af i, siger hun.

I videoen kan du høre, hvordan Carmen Zillinger laver dahl.

I Ny Vimmerby betaler forældrene 160 kroner om måneden, for at Carmen Zwillinger også laver eftermiddagsmad til deres børn. Halvdelen af det måltid skal gerne være grøntsager, og ofte laver hun forskellige former for hummus. For nylig lavede hun en såkaldt dalle-nutella lavet af linser og kakao og gulerodsbrød med frugtgrød.