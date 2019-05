Helmuth Nyborg: - Min perfekte søndag består i arbejde

Det vil være næsten være en underdrivelse at kalde Helmuth Nyborg kontroversiel.

Den 82-årige tidligere professor på Aarhus Universitet er kendt for sine teorier om, at mænd er mere intelligente end kvinder, og at indvandrere har lav IQ, hvilket vil have en negativ påvirkning på det danske samfund.

Helmuth Nyborg havde en lang karriere som intelligensforsker på Aarhus Universitet. I den sammenhæng boede han kortvarigt i Tyskland, England og flere forskellige steder i USA.

Læs også Østjysk Stram Kurs-kandidat vil afskaffe dansk kongehus

I 2013 vakte han stor debat med den videnskabelige artikel "Den vestlige civilisations forfald".

Her forudså han, at den gennemsnitlige intelligenskvotient i Vesten vil falde i takt med, at indvandringen stiger, og at de vestlige demokratier derfor sandsynligvis vil kollapse - formentlig omkring år 2085.

Artiklen betød, at han blev anklaget for videnskabelig uredelighed, men Vestre Landsret frikendte ham.

Helmuth Nyborg bor ved Hørning i Skanderborg Kommune. Han er far til en datter og en søn.

Spidskandidaterne TV2 ØSTJYLLAND har givet ordet til valgets hovedpersoner i det østjyske, men ud over at høre hvad de brænder for politisk, vil vi ind bag facaden hos spidskandidaterne. Nogle er velkendte, andre er helt nye. De har alle det til fælles, at der gemmer sig mere bag personen, end du ser normalt i medierne. Foreløbigt har vi givet taletid til 13 østjyske spidskandidater.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- De færreste ved, at jeg har sejlet som sømand i flere år. Det er nok også de færreste der ved, at jeg har været med til at vinde en bronzemedalje ved De Olympiske Lege. Det var i 1960, og vi vandt i sprintdisciplinen fire gange 500 meter kajakstafet.

Hvis dine børn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- De har nok meget forskellige svar. Min datter vil nok sige, at vi rejste meget, da hun var barn. Vi var meget på farten. Min søn er kun 12 år. Jeg tror, de mener, at jeg har haft lidt travlt, men at jeg har været der, og at vi har haft kvalitetstid sammen.

OL 1960. Fra venstre ses Erling Jessen, Arne Højer, Helmuth Nyborg, Erik Hansen. Foto: Privat

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Den består i arbejde og den tilstrækkelige tid med familien.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Pernille Vermund (formand for partiet Nye Borgerlige, red.). Hun har også set, at Danmark er ved at undergå en befolkningsmæssig udvikling til det værre.

I maj 2019 udtalte Helmuth Nyborg til TV2, at han ønsker at bruge valgkampen til at oplyse om sin forskning, men at han ikke ønsker at blive valgt.

Hvilken film kan få dig til at græde og hvorfor?

- Jeg kan godt komme til at græde både over film og musik. Hvis jeg kun skal vælge én film, må det være Million Dollar Baby af Clint Eastwood. Men hvis jeg fik lidt mere tid, kunne jeg hurtigt komme i tanke om fem andre.

Hvor tit hentede du selv dine børn i vuggestue og børnehave?

- Det var meget ofte. Det var mindst halvdelen af tiden.

01:22 Islam er et totalitært styre ligesom nazismen og socialismen, lyder det fra Helmuth Nyborg. Her på ølkassen har han selv fået lov til at bestemme, hvad han vil snakke om. Luk video

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Indvandring. Det er den største tragedie i Europa i nyere tid, at der er kommet en masse mennesker ind, som har det svært, og som vi har det svært med.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Forsker.

00:41 ​​​​​Da en studenterforening i 2017 ville holde et foredrag med Helmuth Nyborg, brugte Aarhus Universitet halvanden måned på at give dem lov (indslag fra 26. maj 2017). Luk video

Hvordan er det muligt, at politikere har mening om alting?

- Hvis politikere har en mening om alting har de ikke forstået alting. Den menneskelige opmærksomhedsbåndbredde er snæver.

Hvad forarger dig mest?

- At skiftende regeringer gennem 40 år har tilladt en indvandring som hverken danskere eller indvandrere er tjent med.