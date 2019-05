Helmuth fra Stram Kurs: Islam er et totalitært styre som nazismen

Man behøver ikke være professor i matematik for at regne ud, at når man har levet 82 år i Danmark, har man oplevet en tid, hvor landets grænser i blev krydset af nazister i massevis.

82-årige Helmuth Nyborg husker den 9. april 1940, hvor tyske bombefly fløj ind over Vejle Fjord.

Han stiller op i Østjyllands Storkreds for Stram Kurs, og her vil han kæmpe for, at landet ikke bliver overtaget igen – denne gang af Islam.

Taler fra Ølkassen Østjyderne har over 100 folketingskandidater at vælge i mellem. Typisk fokuserer medierne på få promoverede og allerede kendte kandidater, som er dygtige til at få opmærksomhed.

Denne gang har vi på TV2 ØSTJYLLAND haft en ambition om at give spalteplads og sendetid til de mere ubeskrevne blade. Vi vil høre fra dem, der ikke normalt står i forreste række.

Derfor har vi givet de mere urutinerede folketingskandidater tid på Ølkassen, hvor de selv har fået lov til at bestemme, hvad de vil snakke om.

Vi vil høre, hvad der driver dem til at gå ind i politik. De skal sætte ord på, hvad de af hjertet brænder for som kommende politikere.

Vi har givet ordet til foreløbig 12 kandidater fra 12 forskellige partier opstillet overalt i Østjylland.

- Min barndom blev ødelagt af nazisme. Jeg lærte at tage afstand fra de totalitære styrer. Da jeg begyndte at interessere mig for demografi – befolkningsfremskrivning og udvikling – så fandt jeg ud af, at Danmark var ved at blive overtaget af endnu et totalitært system. Nemlig Islam, siger Helmuth Nyborg.

Den østjyske politiker har før udtalt sig kritisk om ikke-vestlig indvandring, som han mener vil sænke den gennemsnitlige IQ i Danmark.

Læs også Tag testen: Hvem skal du stemme på til valget?

Han er tidligere intelligensforsker på Aarhus Universitet, og så har han været sømand.

- I 1966 havde jeg min sidste hyre som sømand. Jeg kom ind på universitetet og kom ind i en marxistisk sammenhæng. Der lærte jeg, at socialismen var lige så totalitær som nazismen. Det måtte jeg også tage afstand fra, siger Stram Kurspolitikeren.

Helmuth Nyborg vil sammen med sit parti arbejde målrettet for, at Danmark bliver for danskere. Det er efter deres definition etniske danskere, danske jøder, personer, der som spædbørn blev adopteret af danske forældre.

Da jeg begyndte at interessere mig for demografi – befolkningsfremskrivning og udvikling – så fandt jeg ud af, at Danmark var ved at blive overtaget af endnu et totalitært system. Nemlig Islam. Helmuth Nyborg (P)

For den tidligere forsker er det nemlig vigtigt, at den ikke-vestlige indvandring holdes nede.

- Da det er lige så totalitært et styre som nazismen og socialismen, så ønsker jeg, at vi kan bibeholde det danske demokrati, og det gør vi ved at lave politisk arbejde, der er i stand til at modstå den kraft, der kommer udefra, som forhindrer ytringsfrihed og demokrati i Danmark.

Helmuth Nyborg (P) 82 år Tidligere professor i udviklingspsykologi

Partiet Stram Kurs blev stiftet i 2017 af advokat Rasmus Paludan. Den 6. maj i år blev partiet opstillingsberettiget til Folketingsvalget 2019. Deres partibogstav er P.

