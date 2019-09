Hele verden vil have fingrene i østjysk kunstner

Hele verden vil have fat i Asger Jorn. Sådan opleves det i hvert fald på Museum Jorn i Silkeborg efter flere succesfulde udstillinger i udlandet.

- Der er kæmpe interesse for Jorn i disse år. Der er mange museer både i Danmark og i udlandet, som gerne vil fremvise hans værker, siger museumsdirektør på Jorn Museum, Jacob Thage.

Her ses en del af Jorn-udstillingen i Sydkorea.

Senest blev hans værker udstillet i Seoul i Sydkorea, hvor over en halv million mennesker besøgte udstillingen på det verdensberømte kunstmuseum MMCA.

Museum Jorn havde udlånt 80 vigtige værker til udstillingen, og de er meget tilfredse med besøgstallet.

- Det er helt fantastisk. Det er vanvittig spændende for os. Det blev en kæmpe succes, og det er et fantastisk gennembrud for dansk kunst og kultur, siger Jacob Thage.

Kronprinseparret foretog den officielle åbning af udstillingen. Det hele er et resultat af et samarbejde mellem Museum Jorn, Den Danske Ambassade i Seoul, Slots- og Kulturstyrelsen og Udenrigsministeriet.

Her ses Asger Jorn (1914-1973) i 1933. Foto: Museum Jorn, Silkeborg

Optaget af hans sociale engagement

Jacob Thage peger på, at det massive besøgstal kan skyldes hans optagethed af Den Kolde Krig.

- Han var meget imod krigen. Han var chokeret som menneske, som person og som kunstner. I Seoul var de meget optaget af hans sociale engagement, siger Jacob Thage.

Også i Salzburg i Østrig blev Jorns værker udstillet. Denne udstilling var også særdeles velbesøgt.

- Udstillingen i Østrig har været en stor publikumssucces. Det er endnu et glimrende eksempel på et vellykket internationalt museumsarbejde, siger Jacob Thage.

Flere steder i Seoul hang der plakater, der reklamerede for Asger Jorns kunst.

Et samarbejde mellem museer på tværs af landegrænser er vigtig for Museum Jorn, mener Jacob Thage.

- Vi får jo også noget ud af samarbejdet. Det betyder for os, at vi får mulighed for at låne kunstværker fra de museer, vi selv låner fra, siger han.

Asger Jorn grundlagde selv Museum Jorn i starten af 50’erne. Han ønskede at placere museet, der hvor han synes, at der var mindst interesse for kunsten. Helt almindelige borgere skulle nemlig have mulighed for at lade sig inspirere af hans værker.