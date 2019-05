Hele byen bakker op om SIF’s Superligaprojekt

Tirsdag aften mødtes Silkeborg IF og Viborg FF i en livsvigtig kamp om billetter til Superligaen. Kampen endte 2-2, så det er stadig et åbent spørgsmål, om der skal spilles Superliga på JYSK Park i næste sæson.

Men det vil betyde meget for byen, hvis de igen kommer tilbage i den bedste række.

Det er noget, hele byen støtter op om. Det kan man tydeligt mærke. Emma Bredvig Andreasen, pølsevognsmedarbejder, Silkeborg

- Det betyder meget, at vi er på landkortet i Silkeborg. Og at vi som virksomhed støtter op om projektet Silkeborg IF. Vi synes, det er et godt projekt, siger direktør Thomas Kingo Karlsen, som sponsorerer Silkeborg IF gennem sit firma Kingo Karlsen.

Aftenens opgør endte 2-2. Ronnie Schwartz scorede begge mål for hjemmeholdet. Resultatet betyder, at Silkeborg IF fortsat ligger på førstepladsen i 1. division. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Handler om markedsføring

For Kingo Karlsen handler det især om at markedsføre virksomheden, så den bliver bredere kendt i Danmark.

- Det betyder meget for os og vores medarbejdere, at Silkeborg er kendt rundt i landet. Så selvfølgelig betyder det meget, siger Thomas Kingo Karlsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Lars Larsen er fast kunde - det er hyggeligt. Emma Bredvig Andreasen, pølsevognsmedarbejder, Silkeborg

Samme holdning har Emma Bredvig Andreasen, der arbejder i en pølsevogn i nærheden af stadion. Hun mærker tydeligt, når det går godt for de lokale helte.

- Det er noget, hele byen støtter op om. Det kan man tydeligt mærke. Folk står og læser avisen og følger med. Vi har også mange sponsorer, der kommer heroppe. Lars Larsen er fast kunde – det er hyggeligt, siger Emma Bredvig Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste sommer rykkede traditionsklubben ned i 1. division efter to playoff-kampe imod Esbjerg fB. Og selvom der var udsolgt til aftenens kamp mod Viborg FF, er det alligevel tydeligt for de lokale at mærke, at der ikke er den samme interesse i 1. division.

- Politiet kørte jo rundt og holdt øje, da vi spillede i Superligaen. Men her i 1. division sker der ikke helt så meget. Men det andet er jo lidt sjovere, siger Emma Bredvig Andreasen.

Stoppede sponsorat efter nedrykning

Netop nedrykningen til 1. division betød også, at klubben mistede flere sponsorer. En af dem var Bilernes Hus i Silkeborg.

Det er klart, at brandingværdien for os er langt højere i Superligaen end i Nordicbet Ligaen. Derfor havde vi en klausul, så hvis Silkeborg IF rykkede ud, så kunne vi trække os som sponsor. Ivan Dyrlund, direktør, Bilernes Hus, Silkeborg

- Det er klart, at brandingværdien for os er langt højere i Superligaen end i Nordicbet Ligaen. Derfor havde vi en klausul, så hvis Silkeborg IF rykkede ud, så kunne vi trække os som sponsor. Og det valgte vi at gøre, siger direktør Ivan Dyrlund til TV2 ØSTJYLLAND.

Og selv om de har fået lidt kritik for ikke at være med i de dårlige tider, står Bilernes Hus klar igen, hvis oprykningen bliver sikret.

- Vi glæder os da til, at de forhåbentlig rykker op, så vi kan være med igen. Det betyder rigtigt meget for os, at vi bliver brandet i hele Danmark. Vi sælger biler til både København, Aarhus og Aalborg, så det betyder meget med tv-dækningen af kampene, som giver branding til os, siger Ivan Dyrlund.