Hel skole på lejrtur: - Vi får noget mere sammenhold

Gummistøvler, telte, sjapvejr og latter.

Det er ikke en festival, der er tale om, men i stedet en skolelejr, der i disse dage er slået op på en mark ved Malling.

Her løser 600 lærere og elever fra Beder Skole opgaver på tværs af klassetrin, og så skal der overnattes i det fri.

Der var leg og udfordringer på programmet for eleverne fra Beder Skole.

Formålet med udflugten er ifølge skoleleder Lars Lykkegaard at styrke samarbejdet mellem eleverne på tværs af klassetrin.

- Skolen er enormt opdelt i klasser og årgange og fag. Det, at vi kan gøre noget, vi alle er fælles om, sætter vi en stor dyd i, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er også noget børnene mærker.

Efter en hel dag med aktiviteter, hvor samarbejde og holdånd har været i højsædet, kan Signe Amalie De Pauli fra 9.X også se fordelene ved lejrturen.

- Det har været fedt, fordi man ikke altid ser de små i skoletiden. Det er fedt, at vi får noget mere sammenhold på hele skolen, så de små ikke er bange for at komme til de store, hvis der er noget, siger hun.

Der er mange aktiviteter på turen.

Lærer at nyde livet

Også de små elever er glade for turen, der i alt varer i to døgn.

- Vi skal lave noget mere sammen og lærer at samarbejde og bare nyde livet. Det er fedt at være sammen med nogle forskellige mennesker, siger Christian Hammer Præstholm, der går i 3.A.

Én ting er det forhåbentligt styrkede sammenhold blandt skolens elever.

En anden ting er elevernes forhold til sig selv, som også gerne skulle blive bedre efter sådan en tur, mener skolens forstander.

- Vi håber, at vi sætter en lille sten oven på hver eneste barns evne til at få en stor integritet, og være glad for den man er, siger Lars Lykkegaard.

Lars Lykkegaard er indtil videre meget positiv over projektet, og håber, at succesen kan gentage sig, hvis forældre, skolebestyrelse og medarbejdere er med på ideen.

Torsdag skal børnene atter hjem til deres forældre igen, hvor der sikkert venter et par tørre strømper.