Hel ny operation: Maria bliver 10 centimeter højere

”Du vil ikke vokse mere”.

Den besked fik Maria Thomsen af sin læge, da hun var 13 år gammel og 141 centimeter høj.

Imens hendes veninder havde vokseværk, havde Maria Thomsen ikke udsigter til at blive højere. I stedet måtte hun erkende, at hun for altid vil have en højde, der er lavere end en dværgs højde, som er under 147 centimeter.

- Det var mærkelig følelse pludselig at få at vide, at man ikke vokser selv mere, når du samtidig kan se, at alle dine venner stadig vokser videre som normalt, siger Maria Thomsen.

I dag er Maria Thomsen fra Tilst 15 år. Og selvom hun stort set ikke har lidt af vokseværk, kan hun se frem til at blive hele 10 centimeter højere i den nærmeste fremtid.

Må sætte aktive liv på pause

Hun er nemlig i gang med at få opereret begge sine ben længere, og i dag er hun 145 centimeter høj – altså fire centimeter højere, end inden hun påbegyndte operationen.

Selvom operationen betyder, at Maria Thomsen må sætte sit aktive liv med fodbold og teater på pause i to år, betyder selve operationen meget for hende. For det har fyldt i hendes hverdag, at hun altid var den mindste i venindeflokken.

- Jeg har fået masser af kommentarer på min højde, og der er også nogle mennesker, der kommenterer min højde som det første, når de møder mig, siger Maria Thomsen.

Sætter søm i benene

Maria Thomsen er en af de første patienter på Aarhus Universitetshospital, som er blevet opereret i underbenet med en ny forlængelsesmarvsøm, der kan klare en vægtbelastning på 70-114 kilo.

- Jeg føler mig lidt som en værktøjskasse, når jeg har de her søm i mine ben, siger Maria Thomsen.

Operationen foregår ved, at man deler knoglen over og sætter et teleskopsøm ind, derved trækker man langsomt knogleenderne fra hinanden med 0,25 mm om dagen. I dag har hun overstået to af de i alt fem operationer, og hun er nu fire centimeter højere.

- Det har gjort nogle ting nemmere for mig. Når man er lav, kan man jo ikke nå de ting, der er højt i køkkenskabene. Førhen skulle jeg altid bede mine forældre om hjælp eller bruge en skammel for at kunne nå, siger Maria Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den første til at blive opereret

For nyligt fik hun, som den første i Norden, opereret sit højre ben med et nyt teleskopsøm, der kan klare en vægtbelastning på 70-114 kilo. Det betyder, at Maria Thomsen kan støtte med hele sin vægt på benet fra dag ét efter operationen.

Da hun fik operationen i venstre ben var vægtbelastningen 11-20 kilo, gik der flere måneder, fordi knoglen gradvist skulle blive stærkere.

- Det var lidt nervepirrende at være den første til at gennemgå denne operation, da jeg fik opereret det venstre ben, vidste jeg ligesom, at andre havde gennemgået operationen godt, siger Maria Thomsen.

Banebrydende operation

Den nye type af forlængelsesmarvsøm kommer til at have stor betydning for Aarhus Universitet, der på sigt kan reducere behandlingstiden væsentlig. Samtidig vil det også kunne mindske smerterne i benet.

- Det er banebrydende for os, at vi kan få vores patienter så hurtigt i gang, så de kan komme hurtigere tilbage til deres hverdag. På sigt kan vi måske behandle begge ben på samme tid, som vil afkorte behandlingstiden yderligere, siger læge ved Ortopædisk Rekonstruktion ved Aarhus Universitet, Jan Duedal Rölfing, til TV2 ØSTJYLLAND.

Når de fem operationer er overstået, skal Maria Thomsen starte på efterskole, hvor hun håber, at hun igen kan vende tilbage til det aktive liv.

- Når jeg er færdig, glæder jeg mig mest til at kunne træne hver dag og spille teater igen, siger Maria Thomsen.