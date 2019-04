Hel bydel udsat for hærværk efter lukning af bandes tilholdssted

I går lukkede Østjyllands Politi et tilholdssted for en bande med tilknytning til Trillegården i det vestlige Aarhus. Banden er for tiden i konflikt med en anden bande i Aarhus.

Klokken 00.15 får vi anmeldelser om flere brande omkring Kappelvænget. Det er mindre påsatte brande, som er omkring containere, skraldespande og lignende i område. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Men allerede kort efter lukningen af bandens klublokaler torsdag, opstod der uro i området. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har en ide om, at det selvfølgelig er nogen, der er utilfredse med, at vi har lukket deres tilholdssted, og det har afstedkommet den her reaktion, så vi har en formodning om, at nogen med relation til stedet er sure, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er blandt andet sat ild i flere skraldespande og containere i området. Foto: Privatfoto/René Jensen

Tilholdsstedet er nogle klublokaler på Kappelvænget 8, 8210 Aarhus V, hvor Østjyllands Politi løbende har fundet flere våben. Efter lukningen af lokalerne, måtte politiet måtte af flere omgange ud til Kappelvænget.

- Omkring klokken 15 forsamlede en gruppe unge drenge sig og kastede sten og råbte skældsord efter politiet, siger Østjyllands Politi.

Læs også Østjyllands Politi lukker bandes klublokaler i Aarhus

Politiet blev dog ikke ramt af sten, men valgte alligevel at visitere en 35-årig mand i gruppen.

- Én i gruppen bliver visiteret og fundet i besiddelse af kniv, så han blev anholdt og sigtet, siger Jakob Christiansen.

Senere på aftenen fik politiet flere anmeldelser om påsatte brande i området.

Læs også Bekymrede læger slår alarm: Vi kan ikke levere den optimale kvalitet

- Klokken 00.15 får vi anmeldelser om flere brande omkring Kappelvænget. Det er mindre påsatte brande, som er omkring containere, skraldespande og lignende i området.

Derudover har ukendte gerningsmænd i løbet af natten udøvet hærværk i en stor del af området.

- I løbet af natten er der blevet smadret flere ruder, blandt andet i kulturhuset, siger Østjyllands Politi.

En borger i området oplevede på nært hold, hvordan både brand og hærværk tydeligt kunne ses. Foto: Privatfoto/René Jensen

En borger i området mærkede også konsekvenserne af de optøjer, der var i området torsdag eftermiddag og aften.

- Stort set alle butikker og biblioteket har fået smadret deres ruder, og der var flere, der havde dræberhunde, som de truede med at sende efter mig, siger René Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom Østjyllands Politi ikke har modtaget nogen anmeldelser om overfald med hunde, er de godt klar over, at flere af personerne har hunde med i området.

Læs også Stort forsøg på Samsø: Nu kan sejlerne bruge strøm med grøn samvittighed

Hvis man har oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.