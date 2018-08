Hel Aarhusforstad uden vand: Vandet fossede ud af hovedåren

Undren og frustration fyldte Lystrup-borgerne søndag morgen, da stort set hele byen med omtrent 12.000 indbyggere stod uden vand.

- Jeg har intet vand, skrev én bruger af Facebookgruppen for borgere i Lystrup ved 6-tiden søndag morgen.

- Vi har hverken koldt eller varmt vand. Fedt når man står og skal på job, skrev en anden.

Allerede tidligt meldte driftige borgere problemet til Aarhus Vand, som står for vandforsyningen til Aarhus-forstaden. Hos Aarhus Vand var man ikke i tvivl om, at det måtte være et brud på en vandledning, der var skyld i de tørre vandhaner i Lystrup. Men hvor det brud skulle findes, var et godt spørgsmål.

- Det er sjældent, at vi når at få så mange opkald, før bruddet er lokaliseret og det var frustrerende ikke at kunne give borgerne vand, siger Peter Sletskov, der er daglig arbejdsleder i Aarhus Vand.

Svært at lokalisere

Der måtte et større detektivarbejde til, efter Aarhus Vand i de tidlige morgentimer fik de første opkald fra borgere i Lystrup, som tændte for vandhanerne uden større succes.

- Så snart vi fik de første meldinger gik vi i gang med at finde ud af, hvor den var gal henne. Det var svært, fordi de borgere, som stod uden vand var spredt over et stort område, fortæller Peter Sletskov.

En borgerhenvendelse hjalp med at lokalisere problemet.

- Til sidst fik vi et opkaldt fra én, der kunne fortælle, at der var et brud på vandledningen lige ved Lystrupvej, hvor vandet kom op, forklarer han.

- Det var hovedåren mellem Aarhus og Lystrup, der var gået hul på og det var derfor en stor ledning, vi måtte lukke ned for, mens vi udbedrede hullet, lyder det fra Peter Sletskov.

Lystrup ligger umiddelbart nord for Aarhus.

Har vand igen

Herefter kunne gravearbejdet ned til vandledningen, som ligger under ca. 1,5 meter jord, begynde, og da TV2 ØSTJYLLAND senest talte med Aarhus Vand kl. 9.45 søndag formiddag lød meldingen, at hullet skulle være lappet og det meste af Lystrup skulle være forsynet med vand igen.

- Der kan være nogle få, som fortsat ikke har vand og som kommer til at stå uden vand indtil kl. 12-13 stykker, siger Peter Sletskov om området omkring Genbrugsstationen og Svæveflyklubben.

- Men der er mandskab igen og hånd om det hele. Det skyldes, at det er en ældre ledning, der er knækket og at det er en stor og udfordrende opgave, forklarer han.