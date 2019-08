Heidi og Trisse frygter at få kæmpevindmøller i baghaven

- Der bliver overhovedet ikke lyttet til, hvad vi har at sige, siger Heidi Kristensen, som er beboer i landsbyen Hallendrup i Favrskov Kommune.

Meget snart kommer beboerne nemlig måske til at have udsyn til seks vindmøller. Favrskov Kommune har nemlig godkendt forslaget om at opstille seks vindmøller i området, der hver skal være 150 meter høje.

Heidi Kristensen viser, hvor de nye vindmøller kommer til at være i fremtiden

- Min frygt er jo, at mit udsyn bliver kæmpevindmøller, og uanset hvor jeg er i min have, er det dem, jeg vil kunne se og høre, siger Heidi Kristensen.

Beboerne har i øjeblikket lidt udsyn til fire vindmøller, som i fremtiden måske vil blive erstattet af seks kæmpevindmøller. Beboerne frygter derfor, at de kommende møller kommer til at ødelægge deres udsyn og ejendomsværdien.

Beboerne har lige nu udsyn til fire vindmøller, som i fremtiden måske vil blive erstattet af seks kæmpevindmøller

Heidi Kristensen tilføjer, at hun desuden er bekymret for, at de ikke vil kunne få det beløb igen, som de har givet for huset.

Trisse Maltesen Frank er nabo til Heidi Kristensen, og hun er også bekymret for de kommende vindmøller.

- Vi er jo bekymrede for, om der kommer støjgener, og så er vi faktisk superbekymrede for vores ejendomsværdi. Vi har jo lige købt vores hus, siger Trisse Maltesen Frank.

Heidi Kristensen frygter, at hun kommer til at se vindmøllerne, uanset hvor hun befinder sig i sin have og planerne om at fjerne de store træer i baghaven for at få mere sollys ind, er udskudt, indtil de får en afgørelse.

Taler for døve øren

Sammen med ni andre ud af 13 husstande i byen er beboerne i Hallendrup gået sammen om at skrive et høringssvar til kommunens forslag, men beboerne føler alligevel, at politikerne ikke lytter til dem.

- De lytter ikke, de mener jo, at vi alligevel har motorvejen, så kan vi lige så godt få kæmpe vindmøller i baghaven. Det kunne ikke generere os, siger Heidi Kristensen.

...man lægger nemlig ikke støj oveni i hinanden Erik Særkjær (S), byrådsmedlem Favrskov Kommune

Byrådsmedlem Erik Særkjær siger i et byrådsmøde i maj 2019, at i takt med at trykket bliver højere i området, så bliver det lavere andre steder i kommunen.

Jeg håber ikke, der er nogen i byrådet, der er ligeglade med dem Erik Særkjær (S), byrådsmedlem Favrskov Kommune

- Sammenlignet med at det ligger ved siden af motorvejen, man lægger nemlig ikke støj oveni i hinanden. Langt det meste af tiden vil den blive overdøvet af lyden fra motorvejen, siger Erik Særkjær.

Heidi Kristensen mener ikke, at politikerne lytter, og at de bruger motorvejens støj som argument for, at seks vindmøller til eller fra ikke gør den store forskel for beboerne.

Erik Særkjær mener dog, at det er en mistolkning, at beboerne føler, politikerne ikke lytter.

- Jeg håber ikke, der er nogen i byrådet, der er ligeglade med dem. Altså vi har jo en høringsfase igen nu her, det har der været flere gange. Og vi lytter til dem hver gang. Der er det vores lod som politikere at træffe den svære beslutningen og sige, at vi bliver nødt til at tage den her beslutning for flertallets bedste.

Venter stadig på afgørelse

Tilbage i Hallendrup kan naboerne Heidi Kristensen og Trisse Maltesen Frank forsat vente på en afgørelse. Lige nu er det op til byrådet i Favrskov Kommune at træffe den endelige beslutning om opstilling af møllerne, som lige nu bakkes op af et snævert flertal.