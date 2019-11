Heftig kritik af ny burger fra Burger King: - De er klamme

“Vi er sikre på, at Rebel Whopper er burgeren, mange danskere har ventet på, og at den falder i god smag hos vores gæster. "

Sådan lyder det i en pressemeddelelse for Burger Kings nye plantebaserede burger, Whopper Rebel.

Mens burgeren muligvis bliver et hit i den almene befolkning, er den mildest talt ikke faldet i god jord hos den klimaaktivistiske gruppe Aarhus-gruppen.

Rebel Whopper blev tirsdag lanceret i hele Europa. I USA går den nye burger under navnet Impossible Burger.

Green washing

Plantebøffen i burgeren er udviklet af The Vegetarian Butcher, den hollandske landmand Jaap Korteweg, og idéen er, at Whopper Rebel skal udvikle og sætte skub i fastfood-branchen.

Det giver medstifter af den klimaaktivistiske gruppe Aarhus-gruppen, Ulrik Myrtue, der også er blandt stifterne af gruppen Vegan Change, dog ikke ikke meget for.

- Det er ren green washing, hvor et firma udadtil signalerer, at det laver nogle bæredygtige tiltag, men reelt er det ren markedsføring for at fange forbrugere, der går op i bæredygtighed. Det er ikke positivt, for det eneste, der sker, er, at Burger King kapitaliserer på bevægelsen mod bæredygtighed, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Bøffen i Whopper Rebel ligner, smager og har tekstur som kød, skriver Burger King i en pressemeddelelse. Rebel Whopper er på menuen i alle 56 danske Burger King-restauranter fra den 12. november. Foto: PR

Tak et excel-ark

Den nye burger er identisk med den, blandt fastfood-folket, velkendte Whopper - bortset fra, at bøffen er udskiftet med en plantebaseret bøf.

- Mit formål med kritikken er at fange de mennesker, der lovpriser Burger King for at have lavet en plantebaseret burger. Du kan ikke kombinere en bæredygtig verden med Burger King, fordi Burger King lever stort på udnyttelse af vores regnskov og millioner af dyr, siger Ulrik Myrtue til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det giver ingen mening at takke dem for det, for det er resultatet af en hardcore kalkyle, så de kan udvide en forretning. Man kan takke et excel-ark i deres økonomiafdeling.

Ulrik Myrtue vil dog medgive, at det isoleret set er positivt, at burgerkæden lancerer en plantebaserede burger.

Klamme anti-rebeller

I et facebookopslag skriver Ulrik Myrtue, at Burger King "er klamme", fordi burgerkæden ifølge Ulrik Myrtue vil kapitalisere på at være en "rebel".

- De kalder den en rebel-burger, men i virkeligheden er Burger King ikke interesserede i rebeller, for rebeller prøver at ændre verden. Burger King forsøger at få os til at tro, at man kan kombinere det at være at rebel og alligevel bevare status quo, som er en kapitalisk dagsorden.

Ulrik Myrtue er udover at være medstifter af den klimaaktivistiske gruppe Aarhus-gruppen også en aktivistisk veganer. Foto: Privat

Du skriver, at de dropper burgeren ligeså snart, den ikke giver under skud. Er de ikke i deres gode ret til det? Det gælder vel alle produkter, som en producent smider på markedet?

- Hvis der ikke er penge i at tage et bæredygtigt valg, så gør virksomheder det ikke. Alle ved, at de gør det for profit. Det, jeg gerne vil have at folk forstår, er, at det er et problem, at det handler om profit. Det er en fejlslutning, at man kan forbruge sig til en bæredygtig verden.

Vi mener, at navnet Rebel afspejler alt det, som Burger King er kendt for. Daniel Schröder, marketingchef for Burger King Danmark

TV2 ØSTJYLLAND har onsdag kontaktet Burger King for at få burgerkæden til at forholde sig til kritikken fra Ulrik Myrtue fra Aarhus-Gruppen.

I et skriftligt svar lyder det således fra marketingchef for Burger King Danmark, Daniel Schröder.

- Det er vigtigt at understrege, at Rebel Whopper indeholder en plantebaseret bøf og er målrettet til de gæster, der elsker kød, men ønsker et plantebaseret alternativ. Bøffen ligner og smager af kød, og burgeren indeholder også mayonnaise. Derfor henvender Rebel Whopper sig ikke til veganere. Vi mener, at navnet Rebel afspejler alt det, som Burger King er kendt for. Det skal være sjovt, uformelt og autentisk.

