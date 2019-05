Heftig klimadebat: Atomkraft kunne have været løsningen

Er vi danskere i førertrøjen, når det kommer til løsninger på de store klimaudfordringer? Ja, lød det fra en af de østjyske kandidater til Europa-Parlamentsvalget under aftenens EU-debat på TV2 ØSTJYLLAND. En holdning der langt fra var udbredt opbakning til.

Der er behov for en mere ambitiøs plan og flere afgifter, lød et af modsvarene. Og en tredje mente, at vi for år tilbage burde have været gået over til atomkraft.

Ja, klimaspørgsmål og de store udfordringer med temperaturstigninger, oversvømmelser og meget andet optager både borgerne og politikere.

Hvis vi havde omstillet til atomkraft i 70'erne, så kunne vi sagtens have haft en CO2-neutral energiforsyning i dag. Anders Burlund, Liberal Alliance

Men hvor gode er de så egentlig de politikere til at komme med løsninger?

- Jeg er ikke enige med de partier, som siger, vi ikke er i førertrøjen. Det synes jeg, vi er. Venstre har en meget ambitiøs klimadagsorden. Men det kræver vilje, modige politikere og at vi er klar til at få penge op af lommen, sagde Venstres Theresa Blegvad under debatten.

02:48 VIDEO: Under aftenens debat var mange emner i spil, men det var især, da klimaudfordringerne skulle vendes, at politikerne kom i heftig diskussion. Luk video

Gråd eller grin?

Hun fik opbakning fra De Konservatives Ali Aminali og Liberal Alliances Anders Burlund, der begge mente, at politikere fra bestemte partier fører skræmmekampagner, som de er trætte af.

- Markedet har løsningen på mange af tingene. Nogle gange skal vi skubbe lidt på, imens det andre gange kommer helt af sig selv, sagde Anders Burlund, der faktisk også havde et bud på, hvad vi burde have gjort noget før:

- Hvis vi havde omstillet til atomkraft i 70'erne, så kunne vi sagtens have haft en CO2-neutral energiforsyning i dag.

SF'eren Kristine Bille fortalte om sine egne oplevelser med at implementere grøn energi i Syddjurs Kommune, hvor hun er byrådsmedlem. Her er det ifølge hende ikke EU, der bremser tiltagene, men de lokale, som ikke ønsker eksempelvis vindmøller i deres nærområde.

Ved Anders Burlunds side til aftenens debat stod Socialdemokratiets Niels Fuglsang, der gav udtryk for, at han havde svært ved at vurdere, om han skulle grine eller græde af modkandidatens holdninger.

- Vi skal have afgifter og skal hæve ambitionsniveauet. Vi er på vej ind i en klimakrise, og så hævdes det, at markedet kan klare tingene selv. CO2-udledningen stiger stadigvæk år for år, og vi har ikke vendt kurven, sagde Niels Fuglsang.