Hedebølge rammer i næste uge: Her bliver det varmest i Østjylland

De høje temperaturer, der er blevet målt flere steder i det østjyske søndag, fortsætter ind i den nye uge. Rent faktisk bliver det kun endnu varmere den kommende tid.

DMI varsler derfor med risiko for hedebølge i de næste tre dage.

Her kan vi tirsdag runde 30 grader. I det østjyske forventer vi, at det bliver et par grader køligere. Natten til onsdag kommer der byger, som også køler. Martin Lindberg, DMI

I Østjylland er det Silkeborg-området, der kan forvente det varmeste vejr.

- Jo nærmere kysten man kommer i Østjylland, jo lavere temperaturer. Kattegat er nemlig kun knap 19-20 grader, og vinden fra øst køler, forklarer den vagthavende hos DMI, Martin Lindberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Først onsdag kommer der byger

Vinden bliver dog kun svag til let, så det kommer til at føles særdeles lunt i hele regionen. Allervarmest bliver det i Vestjylland.

Læs også Betjente deltog i gaderæs – nu langer deres chef ud efter dem

- Her kan vi tirsdag runde 30 grader. I det østjyske forventer vi, at det bliver et par grader køligere. Natten til onsdag kommer der byger, som også køler, siger Martin Lindberg.

Onsdag kommer der samtidig flere skyer ind over landet, der gør, at temperaturerne falder en anelse.