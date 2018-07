Hedebølge har ramt: Sådan kommer østjyder igennem den

Med mere end 30 grader flere steder i Østjylland tirsdag har flere skiftet til et lavere gear og taget specielle forholdsregler for ikke at blive dårlige i varmen.

På Kjellerup Friplejehjem kæmper de ældre mod varmen. Ragna Bomholdt Jakobsen bor på plejehjemmet, og for hende er varmen meget voldsom.

- Det er så frygteligt varmt. Alt bliver så ophedet. Når vi når over 30, så er det ikke godt, siger hun siddende i skyggen.

Personalet er meget opmærksomme på, at de ældre skal have væske nok. Så de ikke bliver dårlige.

- Hvis du stiller et glas saftevand foran dem, så er det ikke alle, der drikker det. Så vi tager glasset op og siger ind imellem skål, siger Sugge Hansen, der er social- og sundhedsassistent på Kjellerup Friplejehjem, og fortsætter:

- Det er ikke let at få dem til at drikke, så vi giver dem nogle saltstænger og nogle chips, så de bliver naturligt tørstige.

Ifølge Ragna Bomholdt Jakobsen er personalet meget venlige til at komme med vand hele tiden.

- Lige meget hvor vi bevæger os, så kommer de med vand og glas til os, så vi bliver passet godt på, siger hun.

Det arbejdende folk sveder

Det er ikke alle, som holder ferie her i højsæsonen. I Horsens skal skraldespandene tømmes – også om sommeren. Derfor knokler Anders Kryhlmand på gaderne, så folk får plads skraldespanden.

- Hvis det bliver for varmt, så tager vi lige fem minutters pause, og så må vi i gang igen, siger Anders Kryhlmand, der er renovationsmedarbejder hos Meldgaard i Horsens.

Horsens blev ifølge DMI tirsdag den varmeste by i Danmark med hele 30,6 grader, så Anders Kryhlmand var sammen med kollegaerne gået lidt ned i gear i den hidsige sommervarme.

- Det er stille og roligt, men nogen gange kan det godt være for varmt. Så må vi ind og drikke noget vand, siger Anders Kryhlmand.

På Kjellerup Friplejehjem er de endnu længere nede i gear. Tove Bach Lorentzen, som bor på plejehjemmet, nyder nogen gange solen på bænken udenfor.

- Sommetider sidder vi i solen og får os et glas vin, siger Tove Bach Lorentzen.

Farligt med dehydrering

Ole Mølgaard, der er ledende overlæge på Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby, fortæller, at man skal være meget opmærksom på dehydrering i varmen.

- Hvis man mangler væske, så kan man ikke svede, og dermed kan man ikke afgive den fordampning, som køler kroppen ned, forklarer han.

Hvis man ikke har styr på indtagelsen af væske, så kan det føre til hedeslag.

Særligt i forhold til små børn skal man være opmærksom.

- Hvis man har ansvar for små børn, så skal man sørge for, at de ikke ligger ude i solen, og at de får den væske, som de skal have, forklarer Ole Mølgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er udsigt til, at hedebølgen fortsætter. I hele ugen ligger temperaturerne omkring de 30 grader. Men måske kaster hedebølgens skyer regn af sig.

