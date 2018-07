Hedebølge gav plads til ballontur over Himmelbjerget

Har du knap 1,5 million kroner på lommen, som du ikke ved, hvad du skal bruge til. Så kan du købe en varmluftballon.

Det er ikke alle der har så mange penge. Men det er stadig muligt at få en tur i en sådan ballon. Det gjorde flere glade gæster fra Himmelbjerget tirsdag aften, hvor TV2 ØSTJYLLANDS sommerprogram ”Så’ Det Sommer” tog med.

Jeg synes, det er et helt fantastisk udsyn. Per Oxholm, ballongæst

Per Oxholm havde givet sin kone på 60 år en tur i luftballonen sammen med ham, og han fortrød ikke, at han selv drog med.

- Jeg skulle finde på en lidt speciel gave. Og så foreslog en af mine drenge en ballontur, siger Per Oxholm 300 meter over Himmelbjergets græs og fortsætter:

- Jeg synes, det er et helt fantastisk udsyn.

Der skal meget varme til, før en så stor varmluftballon kan lette.

Og området omkring Himmelbjerget er da også helt specielt, hvis man spørger ballonskipperen fra ballonen, der er ejet af Dreamballon. Han bliver særligt stolt over sit job, når han flyver i så flotte områder.

- I sær i det her fantastiske område omkring Silkeborg. Det er et smukt sted at flyve - faktisk mit yndlingssted i Danmark, siger ballonskipper Bartek Oberski fra Dreamballon i Brønshøj til TV2 ØSTJYLLAND.

Også en oplevelse fra jorden

Det er ikke kun gæsterne i ballonen, som får en oplevelse ud over det sædvanligt. Også Helle Juhl fik en oplevelse, da hun så datteren og svigersønnen stige til vejrs i ballonen.

- Det var en fantastisk oplevelse at se. Jeg var overrasket over, hvor hurtigt den steg, og så stilheden i den store bevægelse, siger Helle Juhl til TV2 ØSTJYLLAND.

Luftballonen Ballonens volume er 12.000 kubikmeter svarende til rumfanget af 180 Mærsk containere

Tirsdag aften skulle den løfte tre tons i luften over Silkeborg

Ballonen er 30 meter høj

Den koster 1,2 millioner kroner – uden udstyr som trailer, radio osv.

Selvom de fløj flere hundrede meter op, så var der ikke nervøsitet at spore hos Helle Juhl.

- Jeg er ikke spor nervøs, siger Helle Juhl, som også selv var klar på en tur, hvis nogen stod klar med en billet.

