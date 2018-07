HC advarer andre vovehalse: Du SKAL vide, hvor dybt vandet er

'Jeg kan garantere alle for, at der IKKE er dybt nok til at springe ud oppe fra broen. Spred budskabet ud til alle i byen, så der forhåbentlig ikke er nogen, som laver samme dumhed som mig.'

Sådan skriver 28-årige Hans Christian Ørndrup i et facebookopslag, der tirsdag bliver delt igen og igen.

Hans Christian (også kaldet HC) er gået til tasterne i forlængelse af en snak, hans mor tirsdag formiddag har haft med faren til en ung student.

Faren til den nykårede student fortæller, at hans søn i et anfald af kådhed har været lige ved at springe i Gudenåen fra stibroen i Silkeborg. Sønnen besindede sig dog.

Arrene på Hans Christan Ørndrups mave er en evig påmindelse om den sommerdag i 2013. Foto: Hans Christian Ørndrup

Hovedet rammer bunden først

Da Hans Christian hører om samtalen, bliver han mindet om sit livs dumhed.

I sommeren 2013 sejlede Hans Christian Ørndrup en tur på Gudenåen sammen med nogle kammerater. Samme gruppe havde aftenen forinden været en tur en byen - og fået mere end en enkelt øl at drikke.

- Mens vi er ude at sejle, laver jeg et væddemål med min kammerat om, hvem der først kan komme op på stibroen og springe i, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan så Hans Christians mave ud umiddelbart efter, at han sprang i Gudenåen fra stibroen i Silkeborg. I dag har han flere tydelige ar på maven. Foto: Privat

HC vinder væddemålet og hopper uden at tjekke vanddybden på hovedet i vandet. Vandet under broen er langt fra så dybt, som han havde regnet med, og HC rammer bunden med stor kraft. Med hovedet først.

'Jeg mærker ikke smerten, da det hele sker så hurtigt. Smerten mærker jeg dagen efter både på kroppen, men bestemt også på samvittigheden!', skriver Hans Christian i facebookopslaget.

Det er ikke sikkert, at andre er så heldige som mig. Det kan koste livet Hans Christian Ørndrup, entreprenør

HC er sluppet nådigt fra sin dumdristighed, men arrene på hans krop fortæller historien om sommeren 2013.

- I og med at jeg rammer med hovedet først, er der ingen tvivl om, at jeg har været utrolig heldig. Jeg kunne have mistet livet eller endt med at være lam fra halsen af og ned, siger Hans Christian Ørndrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Som en konsekvens af sit spring har Hans Christian Ørndrup i dag tydelige ar i panden og på næseryggen. Foto: Hans Christian Ørndrup

Ifølge Hans Christian er han langt fra den eneste, der har hoppet i Gudenåren fra stibroen, og nu vil han gerne advare andre mod at gøre det samme, som han gjorde en sommerdag for 5 år siden.

- Jeg har fået en masse ar i hovedet og på kroppen, men jeg var usædvanlig heldig. Jeg vil gerne advare om ikke at springe i vandet, for det er ikke sikkert, at andre er så heldige som mig. Det kan koste livet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Silkeborg Kommune i forhold til eventuel skiltning ved stibroen, men det har tirsdag ikke været muligt at få en kommentar fra Vej og Trafik under teknik- og miljøafdelingen.