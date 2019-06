Havneområde skal sikres bedre - men ven til druknet får ikke opfyldt sit ønske

8.

Så mange mennesker er siden 2003 druknet i Aarhus Havn og Å.

Det er baggrunden for, at rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, Bünyamin Simsek (V), nu foreslår en række tiltag for at øge sikkerheden langs åen og havnen.

Forslagene handler blandt andet om at opsætte termiske kameraer, forbedre belysningen i udsatte områder samt at sætte flere redningskranse og -stiger op.

- Jeg har været rådmand i godt og vel 15 måneder, og jeg er gået om bord i at skabe sikkerhed for borgerne. Det har været vigtigt for mig, at det er fagpersoner, der har foreslået de forskellige tiltag, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

De fagpersoner, rådmanden nævner, kommer blandt andet fra Østjyllands Brandvæsen, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.

Det er dette område, der udgør en stor udfordring for Aarhus Kommune.

Når ulykken er sket

De termiske kameraer skal bruges til at overvåge havnefronten i de mørke timer.

Kameraerne kan adskille mennesker fra omgivelserne ved at registrere forskelle i temperatur, og idéen er, at der kan gå en alarm direkte til alarmcentralen, når der registreres en person i vandet.

Fagpersonerne fokuserer generelt på en række tiltag, der hjælper når/hvis ulykken er sket.

Det har gennem årene været diskuteret, om der bør sættes et hegn op langs Aarhus Å. Det mener fagpersonerne dog ikke, at der skal. Minimum én person uenig i.

Bedre at forebygge

Han hedder Christian Kaufmann Olsen, og han var gode venner med Nick Langkjær Hansen, der sidst blev set i forbindelse med en bytur i starten af 2017.

Tre måneder senere blev Nick Langkjær Hansen fundet død i Aarhus Havn.

- Det er et langt stykke af åen, der er åbent. I mine øjne er et hegn stadigvæk den bedste løsning. Jeg vil hellere have noget, der forebygger, at flere falder i åen frem for løsninger, når folk allerede er faldet i, siger Christian Kaufmann Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmand Bünyamin Simsek vil dog 'ikke pakke alting ind i gelændere', som han udtrykker det.

- Mennesker har ansvaret for eget liv. Vi vil styrke sikkerheden i og omkring havnearealet og åerne, men vi kan ikke skabe sikkerhed for alle mennesker ved at sætte hegn op alle steder, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Christian Kaufmann Olsen (billede fra december 2018) sætter pris på, at sikkerheden bliver skærpet ved åen i Aarhus.

Jo mere desto bedre

Selvom Christian Kaufmann Olsen ikke får sit ønske opfyldt, er han glad for, at det bliver mere sikkert at færdes ved åen.

- Jo flere sikkerhedsforanstaltninger desto bedre i min optik. Det er dejligt, at der sker noget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg tør ikke sige, om de tiltag, rådmanden foreslår, kunne have reddet Nicks liv, men termiske kameraer kunne formentlig have formindsket den efterfølgende proces. Det var et helvede.

De forskellige løsninger, Bünyamin Simsek med fagpersoner i ryggen, foreslår, forventes at koste omkring 1,9 millioner kroner. Rådmanden vil til efteråret tage forslaget med til budgetforhandlinger i byrådet.

Den strækning, fagpersonerne har kigget på, er fra Nørreport til Europaplads samt den bynære del af Aarhus Å fra Europaplads til Mølleparken.