Havnens grønne miljøplan møder modstand

Aarhus Havn har en målsætning om, at de skal være uden forurening i 2030.

I juni fremlagde de en ambitiøs strategiplan, der skal være med til at sikre, at havnen bliver grøn og miljøvenlig. Det skal blandt andet ske ved vindenergi, solceller og landstrømsanlæg.

Læs også Krydstogtskibe forurener for meget - politikere trækker løsning i langdrag

Første omgang af strategiplanen er at gøre Aarhus Havn til den mest bæredygtige havn i Østersø-regionen i 2024. Det er en plan, der kræver store ændringer.

Men planerne møder kritik. Ifølge byrådsmedlem i Aarhus Kommune og medlem af Aarhus Havns bestyrelse, Gert Bjerregaard (V), er den nye strategiplan ikke hurtig nok.

De klimavenlige planer man har, ligger ti år ud i fremtiden, og det synes jeg ikke, at vi kan være bekendt. Gert Bjerregaard (V), byrådsmedlem i Aarhus Kommune og bestyrelsesmedlem i Aarhus Havn.

- De klimavenlige planer man har, ligger ti år ud i fremtiden, og det synes jeg ikke, at vi kan være bekendt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND med henblik på strategiplanen, der ses færdig i 2030.

Ikke penge nu og her

For at nå det første mål er der afsat 2,5 millioner i budgettet hvert år frem mod 2024 i stedet for at bruge 42 millioner på kort tid. Alle pengene skal bruges til at målrette arbejdet mod en miljøvenlig havn.

Læs også Anholt får landstrøm

- Hvis vi bruger 42 millioner nu, vil det betyde et økonomisk underskud på havnen. Samtidig kan vi få en større effekt, hvis vi bruger pengene på en løsning, der sikrer alle skibe i havnen, siger havnedirektør på Aarhus Havn Jakob Flyvbjerg Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Strøm på land nu

Gert Bjerregaard (V) mener, at Aarhus Havn har pengene til at få gennemført nogle af de bæredygtige målsætninger hurtigere. Og her er han særligt fokuseret på at få landstrøm i havnen.

02:10 VIDEO: Aarhus Havn arbejder frem mod 2030 på at blive en bæredygtig havn. Luk video

Et landstrømsanlæg vil kunne forsyne krydstogtskibe med strøm, når de lægger til kaj. Ifølge Aarhus Havn vil et sådan anlæg koste 42 millioner her og nu.

Når krydstogtskibe lægger til kaj, kører motoren konstant. Med landstrøm kan skibe slukke for deres dieselmotorer og skåne omgivelserne for CO2-udslip.

Læs også Aarhus Havn vil være helt grøn

Derfor vil Gert Bjerregaard til august, når næste bestyrelsesmøde i Aarhus Havn finder sted, have havnen til at komme med et udbud på landstrøm.

- Hvis det er op til Venstre, så vil der være landstrøm allerede om et til to år, siger han.