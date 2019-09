Havnedirektør skifter job: Bliver direktør for udskældt selskab

Aarhus Havn skal ud og lede efter ny direktør efter nytår. Havnens nuværende direktør Jakob Flyvbjerg Christensen stopper, fordi han har fået nyt job.

- Det er med vemod, men også med stor stolthed, at jeg stopper hos Aarhus Havn. Vi har nået de ting, som jeg havde forstillet mig, vi skulle nå, da jeg startede, siger Jakob Flyvbjerg Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han skal i stedet være direktør i energiselskabet Verdo, der den seneste tid har været i noget af et stormvejr.

Ikke noget mediemæssigt skjul

Verdo er anklaget for at snyde deres kunder for mange millioner, og sagen bliver lige nu både behandlet i Forsyningstilsynet og hos politiet.

- Jeg er klar over, at jeg ikke kommer i et mediemæssigt skjul, når jeg starter som administrerende direktør for Verdo, siger Jakob Flyvbjerg Christensen om den modvind Verdo i øjeblikket er i.

Han kan dog ikke sige noget om, hvordan han vil forholde sig til Verdo-sagen som selskabets kommende direktør.

- Jeg vil glæde mig til at møde mine nye kollegaer, og så vil jeg forholde mig til sagen, når jeg sætter mig i direktørstolen, siger Jakob Flyvebjerg Christensen.

Et godt samarbejde

Formand for Aarhus Havns bestyrelse Jacob Bundsgaard, der også er byens borgmester, ønsker Jakob Flyvbjerg Christensen held og lykke med det nye job.

Vi har haft et rigtigt godt samarbejde, og jeg synes, at Jakob Flyvbjerg Christensen har leveret en meget flot indsats som havnedirektør. Han afleverer Aarhus Havn på et tidspunkt, hvor virksomheden står stærkere end nogensinde før, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse fra Aarhus Havn.

Bestyrelsen vil gå i gang med at finde en ny direktør med det samme.