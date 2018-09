Havnechef revser lystbådeejere: - Det er jeres ansvar

Selvom stormen Knud var nådig ved Østjylland, er vandstanden i Marselisborg Havn lørdag godt en meter over den normale vandstand.

- Det er helt klassisk, at vandet kommer efter en storm. Først bliver vandet presset ind gennem Skagerak, og så skal det tilbage igen, og det kan ikke få hurtig nok, og så stiger det i havnen, siger Thomas Fog, der er havnechef for Marselisborg Lystbådehavn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Havnechefen og en medarbjeder har brugt hele torsdag og fredag på at gøre klar til forhøjet vandstand, og han kalder situationen i havnen udramatisk.

Bådejere skal tage affære

Det er dog ikke alle, der har gjort sig klar til forhøjet vandstand i havnen.

- Den første storm og den først vandstigning kommer altid bag på folk, siger han og fortsætter:

- Den største udfordring kan være at få bådejerne til at tage affære på deres ejendom. Vi oplyser om situationen på Facebook; at de skal komme ned og holde øje med deres både og deres fortøjninger på bådene.

Vandstanden er også hævet i Randers Motorbådsklub, som er placeret nær byens blå bro. Her er det stilhed efter storm.

Sommeren har som bekendt været fantastisk i år, og det har fået rigtig mange lystbådeejere ud på havet.

Ifølge havnechefen har skiftet til efteråret har været markant, og det er måske grunden til, at folk ikke er oppe på stikkerne.

- Det er en svær problemstilling. Vi påtager os det ansvar, vi kan, og vi holder øje med tingene, men det er jo folks ansvar at tage vare på deres både, siger havnechef Thomas Fog til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er langt fra alle lystbådeejere, der husker at lægge vejen forbi deres havn, når et blæsevejr er under opsejling. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Flyder med strømmen

Når meteorologerne varsler kraftigt blæsevejr eller decideret storm, er Thomas Fog en travl mand.

- Når det blæser, får alle de både, der står på land med mast på ekstra støtteben, så de står ekstra godt fast. Hvis der er ting, der kan bliver taget af vinden, sørger vi får at fjerne eller fæstne det, siger havnechefen.

Marselisborg Havn er velkonstrueret i forhold til uvejr. Det gælder ikke alle havne.

- Hos os har vi flydende anlæg, og det betyder, at når vandet kommer, så følger anlægget med op og så ned igen, og så er der ingen problemer, siger Thomas Fog til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder dog ikke, at en storm ikke kan lave ravage i havnen.

- Bodil er den, som alle husker. Der var vandstanden noget højere, end det vi ser her. Det hele handler om at være forberedt, lyder det havnechefen.

Marselisborg Lystbådehavn har endnu ikke et overblik over eventuelle skader, men havnechfen vurderer umiddelbart, at der ikke er nogen skader.