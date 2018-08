Havnebadet tæt på 100.000 besøgende: Håber at nå det i weekenden

Sommervejret i Østjylland har i den grad indbudt til en nedkølende tur i vandet, og havnebadet i Aarhus har været flittigt besøgt, siden det åbnede den 30. juni i år.

Faktisk har næsten 100.000 besøgende lagt turen forbi havnebadet på Aarhus Ø. Fredagens blæsende vejr betød, at man ikke nåede helt derop i går, men ved Havnebadet håber de, at det lykkedes i løbet af weekenden.

- Det har været en helt fantastisk start, og vi er meget stolte over, at vi har kunne have så mange gæster her ved havnebadet, siger Stine Seneca, der er daglig leder ved Havnebadet.

Havnebadet åbnede den 30. juni i år og har været flittigt besøgt siden. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Mange muligheder

Havnebadet består af flere bassiner. Herunder et 50 meter langt svømmebassin, et børnebassin, et juniorbassin og et bassin, hvor der er mulighed for udspring fra en platform. Og de mange muligheder for at boltre sig i vandet er noget af, det der lokker.

- Jeg synes, at det er ret fedt, at de har lavet det her med, at der både er noget for dem, der kan lide at springe og for dem, der kan lide at svømme, siger Mathias Hansen fra Løgstør.

- Det er fedt, når man kan bade i havet og der alligevel er noget at hoppe ud fra, fordi det er helt klart sjovest at bade i saltvand, synes jeg, men ude på vandet er der tit ikke så meget at lave, siger Jeppe Kastrup fra Horsens.

Godt vejr har hjulpet

Havnebadet har snart været åbent i halvanden måned, og temperaturerne har i den tid ligget et godt stykke over, hvad vi normalt kan forvente af en dansk sommer. Hos Aarhus Havnebad er de heller ikke i tvivl om, at det gode vejr har noget at skulle have sagt for badets succes.

- Vi havde en forventning om, at hvis solen skinnede, så skulle vi nok få fyldt op herude, og solen har skinnet hele sommeren, siger Stine Seneca.