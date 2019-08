Populært havnebad drukner i tang

Solcreme, kolde drikke, en god bog og grøn slim mellem tæerne. Det er opskriften på en helt almindelig dag for en gæst på Aarhus Havnebad.

Hver dag må havnebadet bruge knap tre timer på at fjerne mellem 80 og 100 kilo tang fra bassinerne. Særligt børnebassinet og juniorbassinet er hårdt ramt af det grønne slim.

Men på trods af den ihærdige indsats, er det umuligt at holde tangen helt ude af badet.

- Ligeså hurtigt, som vi fjerner det, lige så hurtigt kommer der nyt. Vi fjerner det, vi kan, og cirka en halv time efter, er der nyt, siger Stine Seneca, der er daglig leder af Aarhus Havnebad.

Betænkeligheder ved at gå i vandet

Derfor oplever havnebadet, at flere gæster har betænkeligheder ved at gå i, selvom der intet er i vejen med vandet.

- Vi tester vandkvaliteten hele tiden, og den er god, siger Stine Seneca.

Og det giver god mening, at vandkvaliteten er i top, mener projektleder for Tang.nu og seniorforsker på Aarhus Universitet, Annette Bruhn.

- Tang har en meget positiv indvirkning på vandkvaliteten. Det sørger for, at der er ilt og mad i havmiljøet på de steder, hvor der er sunde økosystemer, siger hun.

Havnebadet åbnede i sommeren 2018. Foto: Havnebadet

Helt naturligt

Hun påpeger, at det er helt naturligt, at der vil være meget tang, særligt på denne tid på året. Tangen kommer formentligt ude fra og ind i havnebadet, hvor det sætter sig fast i nettet, der indrammer bassinet.

- I denne periode kommer der måske endnu mere tang, fordi tangen er tung og derfor nemmere kan rive sig løs fra havbunden, siger Annette Bruhn.

Vi tester vandkvaliteten hele tiden og den er god Stine Seneca, daglig leder af Havnebadet.

Selvom tang er ganske naturligt i havene, forstår Stine Seneca godt, at det kan skræmme badegæsterne lidt, når der er tang i havnebadet.

- Der er også tang ved stranden, men det er tydeligere på en anden måde, og man forventer det måske heller ikke lige i et havnebad, siger hun.

Massere af fordele

Selvom tang kan være irriterende, har det flere fordele. Annette Bruhn forsker lige nu i, hvordan tangen kan udnyttes. Det er nemlig en rimelig bæredygtig ressource, mener hun.

- Man ville kunne fjerne tangen og bruge det til fornuftige formål. Gæsterne kunne for eksempel tage det med hjem og bruge det til gødning. Det er godt til haverne, drivhusene og kartoffelbedene og rigtig mange andre ting, siger Annette Bruhn.

I fremtiden kan havnebadet risikere at få endnu mere tang på grund af klimaforandringerne. Når temperaturerne i havene stiger, vil det nemlig have indflydelse på tangen.

- De tangarter, vi er glade for, får svære ved at være der, mens de tangarter, vi ikke er glade for i store mængder, tilpasser sig hurtigere og får nemmere ved at være der, siger Annette Bruhn.

Havnebadet ser lige nu på, hvordan de kan løse problemerne med tangen.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi kan sikre, at der ikke er meget tang, og at der samtidig er god vandkvalitet, siger Stine Seneca.

Havnebadet kan rumme 650 badegæster og er tegnet af Bjarke Ingels.