By har fået eget folkemøde: Skal være et godt sted at leve

Silkeborg har fået sit eget folkemøde med 140 arrangementer. Folkemødet skal sætte fokus på kommunen som et godt sted at leve, og hvordan man sammen kan styrke dialogen og demokratiet i kommunen.

Ét af arrangementerne foregår på College 360. Det er en workshop for studerende på handelsskolen og gymnasiet, hvor det handler om, hvordan det er at være ung i Silkeborg.

Nærmere bestemt sættes der fokus på fritid, fællesskaber, alkohol og stoffer.

Læs også Så er det afgjort: Vinderen af Fantastiske Fællesskaber er fundet

- Der er en større andel af unge, der unge der begynder at ryge, og det bliver i højere grad en normalt at være ryger end tidligere, fortæller Simon Miltersen, som er STX-elev på Silkeborg.

De unge snakker om fællesskaber, og hvad en god fest er. De taler også om rusmidler, og om hvordan det er at være ung i Silkeborg.

Der er en større andel af unge, der unge der begynder at ryge, og det bliver en højere grad en normal at være ryger end tidligere. Simon Miltersen, STX-elev, Silkeborg

- Et godt ungdomsliv er, hvor der er aktiviteter. Silkeborg kan godt blive tam engang i mellem. Byen er ikke så stor. Der er ikke så mange steder, hvor man kan hænge ud, fortæller Jesper Simonsen, som går på HHX.

For de unge er det vigtigt, at der er en god kultur omkring festerne, hvor man skal respektere hinandens forskelligheder.

- Der er stor opbakning til gymnasiefester og en generel god kultur. Der er stor respekt for forskellighed, og om man har lyst til at drikke eller ej, siger Simon Miltersen.

Eleverne skulle igennem seks poster til arrangementet.

Oplysning og dialog

Workshoppen handler om, at man oplyser de unge og gøre dem bevidste og lære at bruge sin sunde fornuft.

Der er måske nogen, der ikke har så let ved at finde den grænse, så det er det, det drejer sig om. Præmissen er at oplyse og brede viden uden om det. Anne-Belle Rindel Olsen, frivillig på Mentalt Sundhedscenter, Silkeborg

- Der er måske nogen, der ikke har så let ved at finde den grænse, så det er det, det drejer sig om. Præmissen er at oplyse og brede viden uden om det, siger Anne-Belle Rindel Olsen, som er frivillig på Mentalt Sundhedscenter i Silkeborg.

Blande grupperinger

Men Simon Miltersen tror, at det kan være svært at fortælle i et stort forum, hvis man har problemer med eksempelvis stoffer.

- Jeg tror stadigvæk, at det er et stort forum at afsløre i, hvis man har problemer med stoffer eller alkohol. Men jeg tror, at det er godt, at man sørger for at hjælpe det på vej i stedet for at skælde ud.

Initiativtager til folkemødet er det uafhængige Samskabelsesråd i Silkeborg. Rådet håber, at mødet kan være med til at ryste fællesskabsposen.

- Vi forventer, at alle de mennesker der er herinde i grupperinger, foreninger og organisationer får lært nogle andre at kende. Sådan at der opstår nye ting og vi glemmer vores plejer hver især, siger medlem af Samskabelsesrådet i Silkeborg Kommune, Mona Gaardsdal.

Læs også Kommune gennemgår brandsikkerhed på alle plejehjem