Har brugt alle pengene: Tusindvis af museums-dyr må stå på lager

Pengene er sluppet op.

Det Grønne Museum i Auning har ikke råd til at vise de museumsgenstande, som det i 2016 siden blev besluttet, at de skulle have fra Skov- og Jagtmuseet i Hørsholm.

Alle gevirerne her står også i lagerbygningen.

Den daværende Venstre-kulturminister Bertel Haarder ønskede dels at flytte flere statslige arbejdspladser fra København til provinsen og dels at præsentere jagtens og skovens historie for et større publikum. Sammenlægningen blev officiel i 2017 under navnet ”Det grønne Museum.”

I dag – knap 4 år senere – er de cirka 23.000 udstillings-genstande fra museet i Hørsholm nok flyttet til Auning, men publikum kan kun opleve en lille smagsprøve. Størstedelen af museumsgenstandene står i en nybygget lagerbygning, blandt andet står der en isbjørn og en okse.

Dette er noget af det, man kan se på museet, som stammer fra Hørsholm. Men det er langt fra alt.

Flytningen af museet fra Hørsholm til Auning har indtil videre kostet cirka 72 millioner kroner, og af dem har de brugt 45 millioner til nye depoter og kun 10 millioner til udstilling.

Må søge flere penge

Ifølge museumsdirektøren er det dog kun 29 millioner, som er en ekstra bevilling til flytningen. De øvrige er nogle, de har fået lov at udvide deres låneramme med.

- Først og fremmest må vi sikre, at genstandene har det godt, for uden dem kan vi ikke fortælle historierne. Og da jeg kom til sidste år, bremsede jeg processen lidt, for jeg synes ikke, at 10 mio. kr. er nok, så vi gik i gang med at fundraise til nye udstillinger, siger Anne Bjerrekær, direktør for Det Grønne Museum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Museumsgenstandene skal stå i lagerbygningen, indtil eksperterne på Det Grønne Museum har gentænkt og tilrettelagt en ny udstilling.

- Vi skal ud at skaffe 26 mio. kr., så vi kan lave det, vi gerne vil, og det tager tid at få rejst de millioner, men jeg er sikker på, at det nok skal lykkes på et tidspunkt, siger hun.