Hans skrev et teaterstykke for at bearbejde tabet af sine venner

Det fleste af os fortrænger, at vi en dag skal dø. At vi en dag skal forlade det hele og må sige farvel for sidste gang.

Teatermanden Hans Rønne havde heller aldrig ladet de tanker fylde meget i sin bevidsthed, men for nylig døde tre af hans venner. Og det fik ham til at tænke.

Han går til lægen og siger, at han har fået kolde fødder, og lægen siger, at det er ganske naturligt. Arterier og vener har det med at kalke til over tid. Hans Rønne om hovedpersonen i ”Det begynder at blive koldt om fødderne”.

- Jeg kan rigtig godt lide at komme ud i naturen. Det gør, at der bliver åbnet op for nogle andre tanker, end hvis man sidder og drikker kaffe ved sit skrivebord. Det kommer mere af sig selv, siger han.

Hans Rønnes teaterstykke handler om døden, og til at spore sig ind på emnet bruger han et par sko. Når man bliver ældre, får man nemlig oftere kolde fødder.

Den 66-åriges tre venner døde inden for få måneder af hinanden. En af sygdom, en anden faldt bare om. Den tredje blev deprimeret og tog sit eget liv.

Hans Rønne er skuespiller og teaterinstruktør, og hans kone Gitte er designer og scenograf. Sammen har de i 35 år drevet den prisbelønnede og selvejende institution Teatret i Aarhus.

- Hans skriver, og det er han skide god til, og det kan jeg ikke. Men når han så har skrevet noget, kan han sige ”hmmm, jeg synes, der mangler noget her”, og læse jeg teksten, og han spiller det for mig på stuegulvet, siger Gitte Baastrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Gitte Baastrup er scenograf og gift med Hans Rønne, og hun har hjulpet til med at få stykket til at blive en realitet.

Teaterstykke om døden

Nu har Hans Rønne skrevet monologen ”Det begynder at blive koldt om fødderne”, der handler om rejsen mod livets slutning

- Jeg kan ikke engang helt gøre rede for, hvornår det startede, men jeg har i hvert fald skrevet ned et sted, at i sommeren 2008 holdt jeg helt op med at gå i sandaler. Det blev for koldt, simpelthen, siger han.

Stykket ”Det begynder at blive koldt om fødderne” omhandler en karikeret udgave af forfatteren selv, der reflekterer over døden.

Kunstneren har sit eget trofaste publikum i Aarhus, og de 11 forestillinger på Teatret Svalegangen er stort set allerede udsolgt inden premieren.

Og det undrer på ingen måde Lars Knutzon, som har iscenesat stykket.

- Det er velfortjent, for det er meget særligt, det han står for. Han er jo ikke skuespiller i almindelig forstand. Han er mere en person. Han er anderledes, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Lars Knutzon har før lavet teater med Hans Rønne, som i stykket spiller en karikatur af sig selv.

Lars Knutzon har iscenesat stykket i Aarhus, og han mener, at successen med billetsalget er fuldt fortjent.

- Hvis det var mig, turde jeg slet ikke gå derind, for grundlæggende er jeg meget genert, siger Hans Rønne.

Kulden kommer med alderen

Hovedpersonen i stykker er en mand, der er begyndt at reflektere over døden, efter at han har mistet tre gode venner, og som derefter mærker alderen presse sig på – ikke mindst fordi det er begyndt at blive koldt om fødderne.

Jeg synes ikke, man skal forarge sig over døden, men en gang imellem kommer det frem alligevel. Lars Knutzon, skuespiller og instruktør, København

- Han er en ældre mand, og han går også til lægen og siger, at han har fået kolde fødder, og lægen siger, at det er ganske naturligt. Arterier og vener har det med at kalke til over tid, så du får nogle aldersbetingede småskavanker, som du må lære at leve med, siger Hans Rønne til TV2 ØSTJYLLAND.

Selv om stykket handler om døden, er der masser af humor og plads til smil undervejs. For som mennesker har vi brug for at kunne grine, selv når der ikke er ret meget at grine af.

Hans Rønne og Gitte Baastrup har rettet i teaterstykket mange gange, før den endelige udgave var klar til de skrå brædder.

- Døden er tabu – ja. Det er ikke særlig muntert at gå og tænke på, derfor bliver det pakket væk. Jeg synes ikke, man skal forarge sig over det, men en gang imellem kommer det frem alligevel, siger Lars Knutzon.

Men det er svært ikke at tænke på døden, når man arbejder på et selvskrevet teaterstykke, der omhandler emnet, og derfor har Hans Rønne da også stillet sig selv spørgsmålet: Er du bange for at dø?

- Ja, det tror jeg faktisk. Jeg kan ikke svare på det, min forhåbning er, at jeg er parat til det, men når jeg har set, hvor meget smerte, der er forbundet med det nogle gange, kan jeg være hundeangst for det, siger han.