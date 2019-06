Hans har været frivillig ved valget i 46 år: - Det er en dejlig dag

Rundt omkring i hele Østjylland er der lige nu tusindvis af frivillige valgtilforordnede på arbejde.

Nogle steder har det været svært at skaffe nok, og det kan 74-årige Hans Esdahl bestemt ikke forstå.

Han har været valgtilforordnede siden 70’erne, og han har ikke tal på, hvor mange gange han har siddet bag et valgbord og delt stemmesedler ud til de fremmødte vælgere.

- Det er en dejlig dag, og bestemt ikke nogen sur tjans, siger Hans Esdahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Første gang Hans Esdahl sad ved et valgbord, sad han også og røg cigar. Det var til Jordskredsvalget i 1973, hvor Mogens Gistrup kom i Folketinget.

- Jeg kan huske, at stemningen ikke var så god, og mange var vrede. I dag synes jeg, det virker som om alle vælgere er glade og tilfredse, siger Hans Esdahl.

Hans Esdahls første valg som frivillig foregik i Varde. I dag er han til tjeneste på Østervangsskolen i Randers.

Manglede 350 frivillige

I Aarhus Kommune har de denne gang i den grad manglet personer som Hans Esdahl.

”Hjælp – vi mangler 350 frivillige til valget.”

Sådan lød budskadet fra Aarhus Kommune for et par uger siden. Opråbet var henvendt til borgere, som kunne have lyst til at hjælpe til på valgdagen i dag.

Opfordringen ser ud til have virket. I hvert fald kan Lene Hartig Danielsen, der er valgansvarlig i Aarhus Kommune, nu melde, at der er skaffet nok frivillige.

- Vi har råbt op gennem pressen, på de sociale medier og gennem det frivillige foreningsliv, og det har aarhusianerne taget til sig, og vi er rigtig taknemlige for, at der er så aktivt et medborgerskab i Aarhus, siger Lene Hartig Danielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det lykkedes dermed Aarhus Kommune at få nok frivillige til de i alt 47 valgsteder, der er i Aarhus Kommune.