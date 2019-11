Hans har booket kunstnere i 11 år - og har mødt sine store idoler

Det er ikke alle, der kan prale af at have mødt bl.a. Bob Dylan og James Taylor på sin arbejdsplads. Men det kan Hans Buch.

Han er nemlig booker i Musikhuset Aarhus og har booket kunstnere i 11 år.

- Det er en stor opgave at udfylde et helt program, og vi laver over 400 koncerter om året her i huset, siger han.

Vi vælger ud fra en betragtning om, hvordan de bidrager kunstnerisk til vores profil og vores program. Hans Buch, booker, Musikhuset Aarhus

Hvert år bliver der solgt tusindvis af billetter til bl.a. koncerter og forestillinger. Og Hans Buch er sammen med sine kollegaer med til at beslutte, hvem der skal spille i i salene og hvornår.

- Vi vælger ud fra en betragtning om, hvordan de bidrager kunstnerisk til vores profil og vores program. Men vi skeler også meget til, om de artister, vi præsenterer, kan sælge, og om der er fornuftig økonomi i det, siger han.

Musikhuset Aarhus laver over 400 koncerter om året.

Bob Dylan, Marcus Miller og James Taylor

Med sine 11 år som booker har Hans Buch mødt mange kendisser på sin arbejdsplads. Blandt andet musikerne Bob Dylan og James Taylor.

Men særligt ét møde har gjort indtryk.

- Her i sommer den 15. juli var jeg så heldig at have booket en af mine helt store idoler tilbage fra midt 80'erne. Nemlig den amerikanske bassist, Marcus Miller, lyder det fra Hans Buch.

Læs også Firma genanvender vores brugte bildæk: - Vi går hele vejen for miljøet

- Vi havde ham i den her sal og med et stående publikum. Og jeg var heldig at møde ham og få ham til at skrive på min bas, tilføjer han.

Musikhuset Aarhus er nordens største musikhus og består af cirka 50 fastansatte og cirka 70 løst- og deltidsansatte.

I indslaget nedenfor kan du møde Hans Buch og hans kollegaer på en arbejdsdag i Musikhuset Aarhus i TV2 ØSTJYLLANDs programserie 'Mig og Mit Arbejde'.

Har du en idé til, hvor vi skal hen næste gang? Så skriv en mail til mitarbejde@tv2oj.dk.