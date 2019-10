Hans er hjerteløber og har været med til at redde liv

Når folk falder om med hjertestop, er tid den altafgørende faktor.

Og heldigvis er chancerne for at få hurtig hjælp blevet større. Der er nemlig kommet flere såkaldte hjerteløbere her i Danmark.

Læs også Flere liv bliver reddet efter hjertestop

Én af dem, der har en hjerteløberalarm liggende derhjemme, er Hans Damgaard fra Hørning. En lørdag i september blev det klart for ham, at han ikke har alarmen liggende for sjov.

- Hjertealarmen ringede om, at en kvinde havde fået hjertestop halvanden kilometer fra mit hjem, så jeg fik bare et adrenalinkick, og så var det bare hurtigt afsted, siger Hans Damgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans Damgaard er blevet en del af hjerteløberholdet, efter han har ydet førstehjælp ved to uheld, hvor han var den eneste på stedet, der vidste noget om at redde liv.

02:02 VIDEO: Hans Damgaard cyklede ,alt hvad han kunne en lørdag i september, for at nå hen til en kvinde, der havde fået hjertestop, i tide. Luk video

Kom for sent

Efter alarmen ringede den lørdag morgen i september, hoppede Hans Damgaard straks på cyklen, så han kunne komme hen til kvinden i en fart.

Hans Damgaard og fire andre hjerteløbere ankom også til kvindens hjem før ambulancen. Her udøvede de førstehjælp og anbragte en hjertestarter på kvindens bryst. Da ambulanceredderne kom, tog de over, mens hjerteløberne hjalp til.

Jeg tænkte, om jeg havde gjort nok. Men jeg gjorde, hvad jeg kunne. Hans Damgaard, hjerteløber, Hørning

På trods af hjerteløberne og ambulancereddernes indsats, måtte en læge erklære kvinden død i hjemmet.

- Jeg tænkte, om jeg havde gjort nok. Men jeg gjorde, hvad jeg kunne, siger Hans Damgaard.

Hjertealarmen er en app på Hans Damgaards telefon.

Flere gør som Hans

Selvom der ikke var noget at gøre den lørdag i september, er Hans Damgaard ikke skræmt væk. Han har stadig sin hjerteløberalarm, og han håber, at endnu flere vil melde sig som hjerteløber i fremtiden.

- Jeg håber, at der kommer rigtig mange flere hjerteløbere, siger Hans Damgaard.

Dagen i dag, onsdag den 16. oktober, er faktisk en oplagt dag at melde sig som hjerteløber, hvis man går og overvejer det. I dag er det nemlig den årlige Hjertestarterdag.

Læs også Stort udendørs rygeforbud på vej - her skal smøgerne blive i lommen

Det blev blandt andet markeret på Aarhus Universitetshospital, der oplever østjyderne i højere grad vil hjælpe, når uheldet er ude.

- Der er helt klart en stigende interesse, og der er mange flere, der går i gang, når uheldet er ude, i stedet for bare at vente på ambulancen, siger Rikke Højbjerg, der er hjertestopkoordinator på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Onsdag den 16. oktober er der Hjertestarterdag. Det markerede de på Aarhus Universitetshospital ved at oplære nye hjerteløbere.

Det seneste år har hjerteløberne i Region Midtjylland været ude til 463 hjertestop. Og de er afgørende for, at så mange som muligt slipper med livet i behold.

- Det er helt fantastisk. Man skal ikke mange år tilbage, før det kun var fagfolk, der kunne yde hjertelungehjælp, og det er jo håbløst, når man tænker på, hvor mange minutter der kan gå, før lægefolk er fremme, siger Rikke Højbjerg.

Hjerteløberne har en hjertestarter som denne.