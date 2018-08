Handicappede Marianne besøgte havnebadet og tog skuffet hjem

- Skuffende. Træls.

Marianne Overgård Bjerk har sclerose og har de seneste syv år været afhængig af en kørestol.

For nylig besøgte hun og ægtemanden Otto Bjerk det nye havnebad i Aarhus. Det var en varm dag, og Marianne Overgård Bjerk havde lyst til at dyppe tæerne i det kølige vand. Parret ledte i et stykke tid efter en kørestolsrampe, som gik ned i vandet. Og så blev begejstringen over det nye anlæg vendt til skuffelse.

Handicapfaciliteterne på stedet er nemlig ikke indrettet, så kørestolsbrugere kan bade.

- Det var ingen steder, jeg kunne komme i, for der er bare trapper, forklarer Marianne Overgård Bjerk til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden åbningen af havnebadet den 30. juni har mere end 100.000 slået vejen forbi. Der er taget højde for, at kørestolsbrugere og andre handicappede kan komme rundt på anlægget og ned til vandet. Noget, ægteparret Bjerk roser.

Men de savner 'prikken over i'et', som de selv udtrykker det.

- Jeg har oplevet andre steder, hvor det er muligt at komme i vandet. Jeg undrer mig over, at der på sådan et nyt, fint sted ikke er tænkt på det. For der er tænkt på rigtig mange andre ting, siger Marianne Bjerk.

Handicapråd: Kritisabelt

Peter Bach-Nielsen er medlem af Danske Handicaporganisationer og sidder i Handicaprådet i Aarhus Kommune. Ifølge ham er de manglende handicapfaciliteter ved Havnebadet i Aarhus kritisabelt.

- Det gør, at der er adskillige mennesker, der ikke kan bruge det. Det gør ondt, at man ikke kan få lov at være med i det omfang, man gerne vil. Rigtig mange kan svømme, selvom de sidder i kørestol. Og for mange er det også en lettelse. Man kan bevæge sig, selvom man ikke kan gå og stå, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Havnebadet er en gave til Aarhus fra Købmand Herman Sallings Fond. Det har kostet 40 millioner kroner. Projektet er arkitekttegnet og er opført af Aarhus Kommune.

Peter Bach-Nielsen så gerne et liftsystem eller en rampe, der gør det muligt for kørestolsbrugere at komme i vandet. Han hæfter sig ved, at der i flere svømmehaller og endda ved enkelte strande er lavet faciliteter, så kørestolsbrugere kan sænkes i vandet.

Det gør ondt, at man ikke kan få lov at være med i det omfang, man gerne vil. Peter Bach-Nielsen.

Han anerkender, at det kan være svært at gøre et svømmebassin tilgængeligt for alle. Men han undrer sig over, hvorfor handicapvenlige løsninger ikke er tænkt ind i havnebadsprojektet fra starten.

- Når man nu bruger ressourcerne på at lave fine, niveaufrie, glidende ramper, så kunne man have kørt det ned i bassinerne også med fuldstændig samme struktur, siger Peter Bach-Nielsen.

Kommune skal evaluere

Ifølge Bente Lykke Sørensen, der er chef for Arealudvikling og Almene Boliger i Aarhus Kommune, har det aldrig været meningen, at ekskludere borgere fra at bruge havnebadet.

Hun er ked af, at kørestolsbrugere føler sig forbigået.

- Havnebadet skal kunne bruges af alle byens borgere. Det er det, der har været forudsætningen og visionen for anlægget, siger Bente Lykke Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bente Lykke Sørensen oplyser, at Havnebadet skal evalueres, når det lukker senere på året. Herunder også tage en drøftelse med Handicaprådet. Hun vil dog hverken love eller afvise ændrede eller nye handicapfaciliteter.

- Det er en af de ting, vi skal have kigget på.