Hamburgerryg tilbagekaldes fra flere butikker på grund af gule pletter

En hamburgerrygmad med gule pletter er formentlig ikke det, de fleste drømmer om at sætte tænderne i.

Men det kan man komme til, hvis man har en bestemt pakke fra Coop liggende i sit køleskab.

Derfor tilbagekalder Coop Danmark nu en række pakker, som er blevet solgt i SuperBrugsen, Dagli' Brugsen, Fakta, Kvickly og på coop.dk.

De mistænker, at man kan blive syg af at spise hamburggerryggen, og derfor anbefaler de folk at kassere pakkerne eller aflevere dem tilbage til butikkerne.