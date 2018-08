Halmstakke i brand: De kan være påsat

Klokken 5.22 måtte brandvæsenet rykke ud til to brande tæt på hinanden ved Allingåbro.

- Det viser sig, at der er to brande. To stakke der brænder, med et par kilometers mellemrum, fortæller Bruno Alexander, indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed.

Den ene brand til venstre, og den anden kan ses langt væk til højre. Foto: Per Øxenholt

Beredskab og Sikkerhed har spredt halmen ud med en kran, og ellers venter de til, det er brændt ned.

- Det er en kontrolleret nedbrænding. Vi kan ikke slukke det. Vi bruger en hulens masse vand, og går her i lang tid. Det bliver spredt ud og kontrollerer nedbrændingen, siger Bruno Alexander til TV2 ØSTJYLLAND.

To halmstakke er i brand. Foto: Per Øxenholt

Kan ikke udelukkes, at de er påsatte

Politiet har været på de to steder, og det kan ikke udelukkes, at de kan være påsat.

- Det virker mærkeligt, at der er to halmstakke, der går ild i. Det gør det. Vi kan ikke udelukke, at der er nogen, der har tændt ild i dem, siger indsatsleder Bruno Alexander fra Beredskab og Sikkerhed.

Han forventer, at det vil tage et stykke tid, før de er færdige med nedbrændingen.

00:14 Video af den ene brand. Øxenholt foto. Luk video

- Vi bliver herude, så det bliver en kontrolleret nedbrænding og så slukker vi. Jeg forventer, at der går hele formiddagen, siger Bruno Alexander

Østjyllands Politi bekræfter, at de er derude. De kan ikke konstatere andet end, at det brænder, og at det er mistænkeligt.

- Vi er der fordi, vi betragter det som mistænkeligt, siger vagtchefen.

Et sted på Engbakkevej og Grundvej ved Allingåbro er de to halmstakke i brand. Foto: Google Maps