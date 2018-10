Halloween-kælder fik mor Hanne til at ryste i bukserne

Onsdag den 31. oktober vil børn i alle aldre forsøge at skræmme livet af hinanden, mens de indkasserer store poser med slik og chokolade.

Halloween er i dag en meget større begivenhed end gode, gamle fastelavn, og Fængslet i Horsens har allerede taget forskud på glæderne.

Læs også VIDEO: Kom med ned i Fængslets kælder – hvis du tør

I efterårsferien har fængslet således stablet et større Halloween-arrangement på benene sammen med eventfirmaet Dystopia.

- Vi har nogle forskellige boder, hvor man kan få lavet ansigtsmaling og lære, hvordan man laver sår, og så har vi selvfølgelig kraniejagten og de hjemsøgte celler i kælderen under fængslet, hvor uhyggen breder sig, siger Jonas Vazquez Bøgh, der er projektleder hos Dystopia.

Ifølge ham er børnene rigtig glade for arrangementet, men 'selvfølgelig er der nogle der synes, det er lidt for skræmmende.'

Bøh! Ansigtsmalingen i Fængslet i Horsens er lidt anderledes end den gængse af slagsen.

TV2 ØSTJYLLAND har besøgt Fængslet i Horsens, og her mødte vores reporter familien Thøgersen fra Kolding.

- Jeg har ikke besøgt fængslet før, og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at finde kranier nede i fængselscellen. Vi er vokset op med, at fastelavn var stort. Dengang fandtes Halloween ikke, men i dag er det naturligt for børnene, at det er Halloween, der er stort, siger Hanne Aaen Thøgersen.

Jeg var ved at give op halvvejs. Hanne Aaen Thøgersen efter en tur i de hjemsøgte fængselsceller

Hendes mand, Lars, er udmærket klar over, at Halloween er et internationalt og kommercielt koncept.

- Men det er også en måde at være sammen på og lave nogle sjove ting sammen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Familien Thøgersen fik sig én på opleveren, da de besøgte 'de hjemsøgte celler' i kælderen under Fængslet i Horsens.

Umiddelbart har Fængslet i Horsens ikke meget med Halloween at gøre - og så alligevel.

Læs også Frygt i Fængslet: Frivillige skræmmer folk

- Kælderen med gamle celler, der har stået tomme i et stykke tid, kan i selv være rimelig skræmmende, siger Nana Renée Andersen, der er arrangementskoordinator ved Fængslet i Horsens.

Familien Thøgersen fik sig et godt gys i kælderen - ikke mindst mor Hanne.

- Jeg tror måske, jeg var den, der var mest bange. Jeg var ved at give op halvvejs, siger Hanne Aaen Thøgersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen Halloween uden uhyggelige græskar. Dem har de masser af i Fængslet i Horsens.