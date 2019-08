Hærværksbølge eskalerer: 58 ruder skudt i stykker

58.

Antallet af folk, der har fået skudt vinduer i stykker med hagl fra et luftgevær, vokser og vokser.

Det er særligt gået ud over bilruder i områderne ved Mårslet, Odder og Solbjerg samt ved Gram og Hylke ved Skanderborg, men også en dagligvarebutik og huse har fået skudt vinduer i stykker i den hærværksbølge, der sidste weekend ramte Østjylland.

Samme gerningsmænd

I alt har Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi nu modtaget 58 anmeldelser. Dermed bunken med anmeldelser vokset betydeligt - mandag var der 39. De to politikredse samarbejder om sagen og arbejder fortsat ud fra den teori, at det er de samme gerningsmænd, der står bag hærværksbølgen.

01:56 VIDEO: Brian Lund Jensen og familien i Hylke er chokeret over, at der er blevet skudt gennem en rude i deres hjem. Videoen er fra i søndags. Luk video

Det gør politiet, fordi de ud fra anmeldelserne kan se, at hærværket med stor sandsynlig er begået natten til lørdag og natten til søndag i sidste weekend, fordi er der en geografisk sammenhæng, og fordi modus har været det samme, fortæller Lennart Glerup, vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved du noget? Har du oplysninger i sagen, hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig. Det kan ske på telefonnummer 114.

Video bliver gennemset

Politiet har tidligere efterspurgt hjælp fra borgere, der kan have set noget, have oplysninger i sagen eller måske ligge inde med noget video-overvågning. Uden det store held desværre.

- Vi har indsamlet en del video, men der har ikke rigtig været noget brugbart indtil videre. Vi kigger fortsat videre og håber at finde noget, siger Lennart Glerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at mange borgere har hørt noget, skuddene mv., men at der ikke er mange, der har set noget. Dog er en mørk stationcar observeret i forbindelse med hærværket i weekenden, og det spor arbejder politiet fortsat med.

Her en bilrude i Odder, der ligeledes er skudt i stykker i weekenden Foto: Øxenholt foto

Derudover håber Lennart Glerup fortsat meget på at høre fra folk, der måske har oplysninger i sagen, som endnu ikke er havnet hos politiet. Derfor opfordrer han til, at man kontakter politiet på telefonnummer 114, hvis man har observeret noget eller på anden vis har informationer, der kan være relevante for politiet i efterforskningen.

Hærværket er altså med stor sandsynlighed begået i sidste weekend, og Østjyllands Politi er også fuldt ud opmærksomme på, at en ny weekend står for døren. Hvilke tanker og tiltag politiet gør sig i den forbindelse, holder Lennart Glerup for sig selv.