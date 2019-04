Hærværk, tyveri og ildspåsættelse mod cirkus: Nu er der vagter i døgndrift

Dromedarer, akrobater og farverige telte har indtaget Tangkrogen i Aarhus i løbet af påsken. Cirkus er nemlig kommet til byen, men dete har ikke været lutter glade dage for dem.

Vi er et cirkus, der kommer til byen for at underholde, og så sker alt det her. Det kan da ikke være rigtigt. Kristoffer Ditlevsen, Cirkus Arena

Tirsdag fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at én eller flere tyve i løbet af natten luskede ind i cirkusteltet, og ved hjælp af værktøj brød de cirkussets såkaldte dødskugle op og stjal i alt seks gule Suzuki-motocross-motorcykler.

- Motorcyklerne betyder alt for de seks brasilianske ryttere, der kører på dem, for uden cyklerne er de jo nærmest arbejdsløse, for uden dem er der ikke noget show, sagde cirkusdirektør Benny Berdino tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Nedbrændt motorcrosscykel

Med hjælp fra både Østjyllands Politi og opmærksomme borgere, fandt cirkusset dog frem til tre af de i alt seks forsvundne motorcross-cykler, så de alligevel kunne være med i forestillingerne.

Den sorte sky har dog ikke fordrevet fra cirkusset endnu. I aftes og i nat har der nemlig igen været uro. Torsdag aften fandt Cirkus Arena ud af, at der var sat ild til én af deres stjålne motorcrosscykler på en sti i det vestlige Aarhus.

Senere på natten opstod der igen uro, da cirkuspladsen ved Tangkrogen blev vækket, fordi en gruppe unge fyre forsøgte at stjæle to af deres alstbiler.

- Klokken 03.05 vågner én fra personalet ved, at vores lastbiler dytter. Nogle unge fyre sidder i den og kommer til at ramme hornet. Personen styrtede ud, og hele pladsen vågnede, men de unge nåede at løbe deres vej, siger pressechef for Cirkus Arena, Kristoffer Ditlevsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er jo ærgerligt, at det er en gruppe unge drenge, der ødelægger det for alle. Kristoffer Ditlevsen, Cirkus Arena

Ifølge pressechefen var de i alt ti unge, hætteklædte drenge, der forsøgte at slippe afsted med de to lastbiler.

- Det er så to nætter nu, hvor vores hovednummer nærmest er ved at blive aflyst, fordi de har taget rekvisitter, og nu vil de fjerne vores lastbiler, så vi ikke kan komme herfra.

Flere steder rundt i Aarhus er cirkusplakaterne rykket ned fra lygtepæle og smidt i buske og vejkanten.

Det viser sig også, at det er gået ud over mange af de cirkusplakater, der er blevet hængt op i Aarhus. I et stort område i det nordlige Aarhus ved Ringgaden og Grenåvej er mange plakater blevet revet ned og smidt i vejkanten. Og det overrasker pressechefen.

- Det har vi aldrig oplevet før, ingen steder i landet overhovedet. Vi har jo en tilladelse til, at plakaterne hænger der. Vi er et cirkus, der kommer til byen for at underholde, og så sker alt det her. Det kan da ikke være rigtigt, siger han.

De gentagne uroligheder med tyveri og hærværk har ført til, at cirkusset nu har valgt at hyre vagter til at patruljere for dem i døgndrift.

- Vi plejer at kunne ligge i fred og ro, men nu har vi fået flere vagter, der går rundt på pladsen uafhængigt af hinanden hele dågnet, siger Kristoffer Ditlevsen.

Måske sidste gang i Aarhus

Det er tradition, at Cirkus Arena starter deres Jyllandsturné med at underholde i Aarhus i påsken. Men efter de mange uroligheder, der allerede nu har været, kan cirkusset ikke bekræfte, om de lægger vejen forbi byen næste år.

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er jo ærgerligt, at det er en gruppe unge drenge, der ødelægger det for alle, siger han.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Østjyllands Politi om aftenens og nattens ildspåsættelse og tyveriforsøg.