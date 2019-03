Hærværk mod kommunal bygning: To personer har smadret 47 ruder

Flere borgere i Gellerupparken ved Aarhus blev søndag mødt af et trist syn.

To personer havde nemlig begået grov hærværk mod områdets spritnye kommunale bygning. Her havde de smadret hele 47 glaspartier.

- Folk bliver kede af at se, at nogen har smadret så mange vinduer i denne bygning, som vi ellers er glade for at bo i. Det er rigtig ærgerligt, siger Annette Nathan, der er receptionist i bygningen.

VIDEO: Hverken de ansatte i bygningen eller områdets borgere føler sig utrygge, efter to personer lavede hærværk mod kommunens nye bygning.

Det er kun et par måneder siden, de første af tusinde kommunale medarbejdere flyttede ind i Aarhus kommunes nye kæmpe fælleskontor i Gellerup.

Men selvom hærværket igen trækker negative overskrifter for ghetto-området, ødelægger det ikke trygheden for medarbejderne i huset.

- Som udgangspunkt synes jeg jo ikke, man skal lade nogle enkle individers stemme ryste ved det større billede af, at folk i området generelt har taget vældig godt i mod bygningen, siger Pernille Villesen, der er Projektleder på Smag Aarhus, og også arbejder i bygningen.

Den nye kommunale bygning er en større del af Helhedsplanen for Gelleruppraken.

Det spritnye prestigebyggeri er en større del af den Helhedsplan for Gellerupparken, som blandt andet går ud på at forandre områdets stempel fra at være et socialt udsat boligområde til at være en attraktiv bydel på tværs af beskæftigelse, uddannelsesniveau og indkomst.

Og den plan skal knuste ruder ikke ødelægge.

- Folk vil det bare så gerne, og selvfølgelig var i går en dum dag for os, men jeg tror, det bliver glemt, siger Annette Nathan, og slår fast, at kommunen ikke fortryder, at de er flyttet ud i Gellerupparken.

Kommunen vurderer, at det vil tage op til tre måneder at skifte de mange specialbyggede ruder ud.

Kort tid efter hændelsen anholdt Østjyllands Politi to formodet gerningsmænd, som er blevet sigtet for groft hærværk.

Der blev i alt smadret 47 specialbyggede glaspartier.