Hærværk med luftgevær eskalerer – også hus og brugs beskudt

Lørdag kom det frem, at over 20 bilruder i Mårslet, Solbjerg og Odder var blevet beskudt med et luftgevær af en ukendt hærværksmand i en ældre stationcar. Nu viser det sig, at også et privat hus og en dagligvarebutik har været udsat for den uhyggelige form for hærværk.

Dagligvarebutikken, der har fået smadret en rude af skud, er SuperBrugsen i Mårslet, og det private hus ligger i Hylke ved Skanderborg. I nærheden af sidstnævnte er også et busskur og flere bilruder blevet ramt.

- Vi ved, at en villarude ud mod vejen på Hylke Tværvej er blevet ramt af skud. Der er et skudhul i ruden. Vi har i området et par andre lignende sager fra blandt andet biler, som vi efterforsker, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Henrik Dam, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligesom i de mange tilfælde i byerne lige syd for Aarhus er episoderne i Hylke fundet sted natten mellem fredag og lørdag.

SuperBrugsen i Mårslet ligger på Hørretvej. Foto: Google Street View

Ikke mange spor i sagen

- Desværre har vi ikke meget at gå efter, og vi har ingen mistanke til, hvem der står bag, siger Henrik Dam.

Hos Østjyllands Politi, der dækker de byer længere nordpå, hvor målet især har været bilruder, melder søndag, at man i alt er nået op på 23 anmeldelser.

Nogen så en ældre stationcar, hvor der blev skudt fra i Odder kl. 1.13. Det er fortsat det eneste, vi har at gå efter. Per Bennekov, Østjyllands Politi

- Nogen så en ældre stationcar, hvor der blev skudt fra i Odder kl. 1.13. Det er fortsat det eneste, vi har at gå efter, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Per Bennekov, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos politiet er man overbeviste om, at de mange bilruder er blevet smadret på samme måde.

- Vi er sikre på, at det er skud. Det er tilfældige parkerede biler, man er gået efter, så vi tror ikke, at man har haft til hensigt at lave andet end hærværk, sagde Per Bennekov lørdag.

Mere alvorligt og seriøst

Et af de steder, hvor hærværksmanden har slået til, er i Andelsforeningen Bytoften i Mårslet. Her er Pernille Andersen en af de uheldige.

Det her er da uhyggeligt. Det er straks mere alvorligt og seriøst. Der er jo tale om målrettet hærværk Pernille Andersen, Mårslet

- Bare lige på vores parkeringsplads holdt der tre smadrede biler i morges – vores og to af naboernes. Først troede jeg, at det var fulde mennesker, som havde gjort det med en bushammer, sagde hun lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det havde selvfølgelig været irriterende, men det her er da uhyggeligt. Det er straks mere alvorligt og seriøst. Der er jo tale om målrettet hærværk, fortsatte Pernille Andersen.

I første omgang reagerede politiet ikke prompte på hendes anmeldelse om hærværk mod biler, men da det viste sig at være en større sag, og det drejede sig om skud mod bilruder, rykkede en patrulje straks ud.

- Der har været betjente fremme og sikre spor fra bilerne. Havde det været indbrud, kunne man måske lidt forstå det. Men det er bare for at smadre, sagde Pernille Andersen.

Har du oplysninger i sagen, eller har du også fået smadret ruder i nat, hører politiet meget gerne fra dig på tlf. 114.