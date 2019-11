Håndværkerskole på elevjagt: - Der er rigtigt mange muligheder

Der er fortsat alt for få unge, som vælger en erhvervsuddannelse. I Erhvervsskolereformen fra 2013 var målet, at hver fjerde ung, der forlader folkeskolen i år 2020, skulle vælge en erhvervsskole.

Men det er langt fra tilfældet her i Østjylland – faktisk er det kun Norddjurs, Samsø og Horsens kommuner, der overholder den målsætning.

Der er rigtigt mange muligheder, og paletten bliver større og større. Henrik Øelund, direktør, Den Jydske Haandværkerskole

I Favrskov Kommune, hvor Den Jydske Haandværkerskole ligger, er man tæt på målet. Her vælger 22,9 pct. af de unge at tage en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Og på Den Jydske Haandværkerskole har man tiltro til, at flere i fremtiden kigger deres vej.

- Ja, det tror jeg. Erhvervsuddannelserne udvider sig, og der kommer hele tiden nye til f.eks. inden for IT eller robotteknologi. Der er rigtigt mange muligheder, og paletten bliver større og større, siger direktør på Den Jydske Haandværkerskole Henrik Øelund til TV2 ØSTJYLLAND.

Henrik Øelund er overbevist om, at man nok skal nå målsætningen om, at hver fjerde elev, der forlader folkeskolen, skal vælge en erhvervsuddannelse.

Skolen har de seneste fem år haft en elevvækst på omkring 10 % hvert år, og det er de godt tilfredse med. Men det kniber med at få de større byer med på bølgen.

I Aarhus er det f.eks. kun 14,3 pct. af de unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

FAKTA: Så mange vælger en erhvervsuddannelse Andelen af unge, der efter folkeskolen tager en erhvervsuddannelse i 2019:

Norddjurs 28,6 pct.

Syddjurs 24,4 pct.

Aarhus 14,3 pct.

Odder 19,8 pct.

Samsø 28,1 pct.

Horsens 25,4 pct.

Skanderborg 19,5 pct.

Silkeborg 19,6 pct.

Favrskov 22,9 pct.

Randers 22,1 pct.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

- Det handler om synlighed. Hvis man er i et landdistrikt eller et yderområde, så er det mere synligt, hvad der foregår med håndværk. Er du i en stor by, så ved du ikke, hvad der sker inde bag de forskellige virksomheders vægge. Vi skal synliggøre, hvad der er bag de vægge, siger Henrik Øelund.

Én ting er, hvad man læser, hører og ser på tv – noget andet er, når man kommer ud og ser, hvad der i virkeligheden foregår. Henrik Øelund, direktør, Den Jydske Haandværkerskole

- De elever, der er i byerne, skal ud og se den produktion og service, der er i virksomhederne. Det er det, det handler om. Én ting er, hvad man læser, hører og ser på tv – noget andet er, når man kommer ud og ser, hvad der i virkeligheden foregår, siger han.

Til åbent hus-arrangementet var der masser af gang i værkstederne rundt omkring på skolen.

I dag holdt skolen så åbent hus for at lokke endnu flere elever til. En af dem, der var taget ud for at se på mulighederne, var Jacob Aagaard fra Silkeborg.

Han går lige nu i 10. klasse og regner med at starte på en tømreruddannelse til sommer. Og især muligheden for at kunne bo på sit uddannelsessted, der gør ham interesseret i netop skolen i Hadsten.

Jacob Aagaard havde taget sin far, Christian, med til åbent hus-arrangementet i Hadsten.

- Jeg kunne godt tænke mig en masse kammerater det sted, hvor jeg tager min uddannelse. Stedet ser stort ud, og det lyder fantastisk, siger Jacob Aagaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Skolen anslår, at omkring 700-800 mulige elever, forældre og endda nogle bedsteforældre deltog i dagens arrangement.