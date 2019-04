Håndværker cykler rundt i byen - er dødtræt af at lede efter p-plads

Det er ikke altid lige let at finde en parkeringsplads i Aarhus. Det ved VVS-montøren Kenneth Rosen Kragh fra smilets by alt om.

Han har ofte oplevet, at han bliver nødt til at parkere bilen et godt stykke fra kunderne og slæbe den tunge værktøjskasse frem og tilbage. I nogle tilfælde har han endda aflyst aftalen med kunden, fordi han ikke kunne finde en parkeringsplads.

Nogle gange har jeg måtte opgive at komme ind til kunderne, fordi jeg ikke kan finde en parkeringsplads Kenneth Rosen Kragh, VVS-montør

- Nogle gange har jeg måtte opgive at komme ind til kunderne, fordi jeg ikke kan finde en parkeringsplads inden for halvanden kilometer fra kunden, siger Kenneth Rosen Kragh.

Han er nu blevet så træt af tung trafik og manglende parkeringspladser, at han har taget sagen i egen hånd. Sammen med sin kollega har han købt sig en ladcykel, som han bruger tre til fire gange i ugen i stedet for håndværkerbilen.

Læs også Nu er det slut med at kalde dette for en pølse - Randers-firma undrer sig

- Det er en god løsning, og det gør det hele nemmere. Jeg er ligeså hurtigt fremme på cykel, som jeg er i bilen, og jeg kan parkere lige foran døren, siger Kenneth Rosen Kragh.

Ikke nok med særlige p-pladser

Det burde dog ikke være nødvendigt at hoppe i sadlen i stedet for at bruge bilen. Ifølge Aarhus Kommune er der nemlig omkring 4.400 parkeringspladser i det centrale Aarhus, hvor håndværkerne med et p-kort kan holde hele dagen.

Alligevel mener formanden for Aarhus Håndværkerforening, at problemet med parkering er stort.

Det kan være umuligt for håndværkerne at finde en parkeringsplads i Aarhus midtby, og de bruger meget tid på det. Og når man taler arbejdsmiljø, så er det meget stressende, at de skal ligge og cirkulere rundt Søren Dyhr, formand, Aarhus Håndværkerforening

- Det kan være umuligt for håndværkerne at finde en parkeringsplads i Aarhus midtby, og de bruger meget tid på det. Og når man taler arbejdsmiljø, så er det meget stressende, at de skal ligge og cirkulere rundt. Når de så endelig finder en plads, er den ofte langt fra, hvor de skal arbejde, og så skal de slæbe deres tunge værktøj frem og tilbage, siger Søren Dyhr, der er formand for Aarhus Håndværkerforening.

Parkeringspladser i Aarhus I Aarhus midtby (inden for Ringgaden) er der 33.600 parkeringsplader. 21.200 af dem er offentligt tilgængelige. De offentlige tilgængelige pladser er fordelt på denne måde: 45 procent er frie og uden tidsbegrænsning

33 procent er betalingspladser

22 procent er tidsbegrænsede – det svarer cirka til 4.664 pladser Tallene er fra 2017. Kilde: Aarhus Kommune

Problemet er ikke blevet mindre den seneste tid. Håndværkerne har en erhvervslicens, som koster 2.200 kroner per halvår og fra den 1. januar blev de pladser, som håndværkerne har til rådighed ændret fra at være betalingspladser og tidsbegrænset pladser til kun at være tidsbegrænset.

Det betyder, at håndværkernes erhvervslicens ikke længere dækker betalingspladserne, og dermed har de mistet adgang til 33 procent af byens parkeringspladser.

Kunderne hænger på regningen

Det er ikke kun Kenneth Rosen Kragh, der kan nyde godt af at spare tid på at finde parkeringspladser i Aarhus. Den tid han normalt ville bruge på at lede efter en parkeringsplads, kommer nemlig på kundernes regning.

Læs også Østjysk DF-profil: I mangler indhold i jeres røvkedelige liv

- Kunderne betaler, fra jeg kører fra værkstedet, og til jeg er tilbage på værkstedet igen, og hvis jeg skal bruge en halv time på at lede efter en parkeringsplads, så får kunderne en bon ekstra på en halv time, siger Kenneth Rosen Kragh.

I dag kører der 158.500 billister i Aarhus om dagen. Fra 2000 til 2017 er trafikken i hele Aarhus steget med 14 procent. Det viser de nyeste tal fra biltrafikindekset.