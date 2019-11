Håndboldklub kæmper for overlevelse: Folkeaktier til salg i butik

Randers HK har gennem længere tid levet en økonomisk usikker tilværelse, og klubben lykkedes kun lige akkurat med at sikre lønnen for november. Hvis ikke klubben finder tre millioner kroner inden for tre uger, er det slut med kvindelig tophåndbold i Randers.

- Der har været dårlig sponsorpleje sidste år. Vi er faldet meget i omsætning, og det går direkte på bundlinjen. Der skal penge til for at vi kan overleve, og det er det, vi skal ud at have nu, siger formand for Randers HK, Henrik Schaar, til TV2 ØSTJYLLAND.

Håndboldklubben skal skaffe tre millioner inden 20. december, hvis der fortsat skal spilles håndbold på eliteplan i Randers. Foto: Jørgen Kirk - Ritzau Scanpix

Som et led i overlevelsesaktionen oprettede klubben derfor fredag en pop-op-butik i Randers midtby. Her slog de på trommen for de folkeaktier i klubben, der for nyligt blev udbudt. Det betyder, at almindelige borgere kan være med til at støtte og sikre overlevelsen.

Jeg vil opfordre alle i byen og hele landet til at støtte det. Man kan for eksempel købe en aktie for 1.000 kroner og give den i julegave. Jan Hansen, aktionær, Randers

- Randers HK er for alle. Det er ikke kun for de få. Der er 1.000-kroners-aktier, så alle kan være med. Men vi vil også gerne have fat i de store, som kan spytte lidt mere i, siger Henrik Schaar.

Fanklub bakker op

En af dem, der allerede har spyttet i kassen, er Jan Hansen. Han har i alt købt aktier for 35.000 kroner og opfordrer andre til at gøre det samme.

- Jeg vil gerne støtte Randers HK på den lange bane. Jeg tror fortsat på, at klubben eksisterer efter nytår. Jeg vil opfordre alle i byen og hele landet til at støtte det. Man kan for eksempel købe en aktie for 1.000 kroner og give den i julegave, siger Jan Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jan Hansen har købt folkeaktier for 50.000 kroner.

- Randers HK betyder rigtigt meget for mig og for byen. Jeg støtter op om Randers HK, fordi uden klubben mangler vi en eksponeringsplatform i byen. Det er hele byen, der forsvinder fra håndboldkortet, siger Jan Hansen.

Randers HK er i vores øjne en stor klub i byen, og vi har præsteret meget på banen. John Jørgensen, kasserer, Randers HK's Fanklub

Også fanklubben har givet et tilskud til redningsaktionen. På vegne af medlemmerne har de købt aktier for 60.000 kroner. Og hvis man spørger kassereren, vil det være katastrofalt for byen, hvis klubben går konkurs.

- Det betyder næsten alt. Randers HK er i vores øjne en stor klub i byen, og vi har præsteret meget på banen. Vi har vundet EHF-cuppen, og vi har vundet danmarksmesterskabet. Vi vil gerne Randers HK det bedste, siger kasserer John Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Randers HK skal have indsamlet de nødvendige midler inden den 20. december, hvis klubben skal overleve.