Håbet helt slukket: Ingen sankthansbål i Aarhus

Den knastørre natur har gennem den seneste tid fået flere brandvæsener rundt om i landet til at indføre afbrændingsforbud.

Flere har dog ophævet det igen og gjort sankthansbål lørdag lovlige. Men det er ikke tilfældet hos Østjyllands Brandvæsen.

- Med baggrund i en fortsat knastør natur og vegetation i Østjylland fastholdes forbuddet gældende fra den 15. juni. Forbuddet vil derfor være gældende Sankthansaften. Forbuddet vil blive fastholdt, indtil der ikke længere er en forhøjet brandrisiko, lyder det på brandvæsenets hjemmeside.

Østjyllands Brandvæsen dækker Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner.

- Vi har i den forgangne uge fået rigtig mange henvendelser fra borgere og foreninger m.v., der anmoder om dispensation til at afholde Sankthansbål. Det er desværre ikke muligt for Østjyllands Brandvæsen at dispensere fra det indførte forbud, skriver brandvæsenet.

Vi kan dog vejlede om, at det fortsat er lovligt at etablere mindre bålfade med en diameter eller diagonal på op til 120 cm. Østjyllands Brandvæsen

- Vi kan dog vejlede om, at det fortsat er lovligt at etablere mindre bålfade med en diameter eller diagonal på op til 120 cm, der er placeret på fliser eller lignende, u-brændbart materiale, og dermed kan der stadig holdes en Sankthansfest med taler, fællessang og mindre bålfade, lyder det videre.

Kan blive en dyr fornøjelse

Østjyllands Politi slår fast, at det ikke er gratis at overtræde forbuddet.

Det kan være meget farligt at tænde åben ild for tiden, og det kan blive dyrt for dig, hvis du alligevel laver sankthansbål, lyder det fra politiet.

Det koster minimum en bøde på 5000 kroner at bryde forbuddet, og det kan hurtigt blive flere tusinde kroner dyrere afhængigt af omstændighederne.

- Min forventning er, at borgerne overholder afbrændingsforbuddet, og at de får en hyggelig sankthansaften, også uden bål. Men hvis nogen skulle bryde forbuddet, så ser vi meget alvorligt på det, og man kan forvente en sigtelse og stor bøde, siger politiinspektør hos Østjyllands Politi, Jesper Bøjgaard, i en pressemeddelelse.

Tilladt med bål flere steder

Kollegerne hos Beredskab og Sikkerhed har derimod tilladt bål i Randers og Favrskov.

- Vi opfordrer stadig alle til yderste forsigtighed. Men hvis man vil overholde en række simple regler, er der ikke nogen problemer i at tænde et sankthansbål på lørdag, sagde beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Beredskab og Sikkerhed onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Kasper Sønderdahls beredskab dækker også Norddjurs og Syddjurs, men her er der fortsat afbrændingsforbud.

Afbrændingsforbuddet, der i sidste uge gjaldt i omtrent tre fjerdedele af Danmark, er de seneste dage blevet ophævet i store dele af landet, således at man nu eksempelvis også alligevel kan glæde sig til sankthansbål i Silkeborg, hvor der tidligere var forbud.

Heller ikke i Horsens Kommune er det forbudt at tænde bål i morgen, lørdag.

Fire råd til et sikkert sankthansbål Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.



Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.



Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.



Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

Ros til østjyderne

Varmen i maj og den efterfølgende tørke har ført en ekstrem brandfare med sig, og i den første del af tørken kørte brandvæsenet til ekstra mange naturbrande, der var antændt, fordi folk havde været uforsigtige med cigaretter eller ukrudtsbrændere.

Men efter afbrændingsforbuddet blev sat ind, har østjyderne været virkelig dygtige til at passe godt på, fortæller beredskabsdirektøren.

- Det vil jeg faktisk godt rose folk for. Vi er imponerede af, hvor gode folk har været til at overholde forbuddet. Vi har set et fald i antallet af naturbrande, som vi er blevet kaldt ud til i de tre uger, vi har haft forbuddet, har det tidligere lydt fra Kasper Sønderdahl.