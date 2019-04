Håb om flere blandede klasser: - Det giver en anden dynamik

Til DM i Skills er det anden dag. Rundt om i hallen ses der stor forskel på, hvilke køn der konkurrerer ved de forskellige fag.

Ved brolæggere, slagtere og anlægsstruktører konkurrerer der kun mænd. Hos frisørerne, blomsterdekoratørerne og bagerne er det udelukkende kvinder, der konkurrerer. Men også ved nogle af de mere fysisk hårde fag er der udelukkende kvinder.

Blandt andet hos møbelpolstrerne er der kun kvinder, selvom det kræver både stor styrke i arme og fingre.

- Det kræver, at man har noget power, siger Ida Iver, der er møbelpolstrerelev og til daglig arbejder hos Møbelpolstrer Nicolai Bisgaard i Odder, til TV2 ØSTJYLLAND.

Stof, kreativitet og egne designs

Hun har dog et bud på, hvorfor et fag som møbelpolstrer er så populært for kvinderne.

- Det her med at arbejde med stof, det, tror jeg, tiltaler en del kvinder, og at man får lov til at være kreativ. I visse tilfælde får man også lov til at peppe det op med sine egne design, siger Ida Iver.

Det er ikke bare ved konkurrencen i Næstved, at der er mange kvindelige møbelpolstrere. Generelt er møbelpolstrer et populært fag for kvinder.

I alt dyster fire unge kvinder om at blive den dygtigste møbelpolstrer anno 2019.

- 80 procent af dem, der søger ind, er piger, siger Ole Egemose, uddannelseskonsulent ved Snedkernes Uddannelser.

Ifølge Ole Egemose, er der i gennemsnit 23 procent kvinder på snedkeruddannelserne. Altså langt under procentdelen af kvinder på møbelpolstreruddannelsen. Og det vil de gerne gøre op med på uddannelsesstederne.

- Vi vil rigtig gerne have piger i gang på alle vores uddannelser, også maskinsnedkeruddannelsen og bygningssnedkerne, siger han.

Ja tak til flere mænd

Spørger man Ida Iver, så vil hun kun tage imod flere mænd i branchen med kyshånd.

- Det giver jo bare en anden dynamik, vi kan noget forskelligt - mænd og kvinder, mener Ida Iver, som selv er glad for at være i lærer hos en mandlig mester.

Ida Iver mener desuden også, at den store interesse fra kvinder kan skyldes, at øget teknologi og hjælpemidler gør det mindre fysisk hårdt.

Vil ramme en bred vifte

Et af de helt store formål med arrangementet er, at man gerne vil øge opmærksomheden omkring erhvervsuddannelser, og det gælder både for mænd og kvinder.

- Der er jo fag, hvor hovedparten er kvinder, så der er det også vigtigt at tiltrække mænd. Derfor er det en bred vifte uanset køn, vi vil gerne tiltrække alle, udtaler Jesper Juul Sørensen, som er formand for DM i Skills.

Ida Iver tog selv noget tid om at falde for faget, men hun har for alvor fundet kærligheden for faget.

- Det var ikke mit første valg, men det er klart blevet mit første valg. Man kan lave møbler der kan holde i 50 år. Det synes jeg er fedt, siger hun.

Ida Iver mener selv, at hendes perfektionisme er både hendes fordel og hæmsko. Hun pointerer dog, at hun har lært sig, at det perfekte ikke findes.