Gysergilde i fængsel: Bekæmp morderiske indsatte som fængselsbetjent

Tillykke! Det er din første arbejdsdag som fængselsbetjent på Fængslet i Horsens, men kan du klare presset fra morderiske indsatte, kyniske betjente og skrækindjagende monstre?

Vi har blandt andet en lang labyrint, hvor der er stroposkoplys, og det kan jo fremkalde nogle problemer hos folk, der har epilepsi eller hjerteproblemer, så det er en meget voldsom oplevelse for nogen. Nana Renée Andersen, Fængslet

Det kan du i hvert fald forsøge, når Fængslet til april slår dørene op til en gyserudgave af et interaktivt teater, hvor de besøgende selv har hovedrollen. Her skal man nemlig igennem en række svære udfordringer og uhyggelige skuespillere, der tester de besøgendes evner som fængselsbetjent.

Læs også Frygt i Fængslet: Frivillige skræmmer folk

- Som gæst kommer man igennem en rute rundt på fængslet og møder en masse skuespillee, der har roller som fanger, betjente, monstre, børn og alt muligt, siger eventkoordinator for Fængslet, Nana Renée Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Opsætningen er et samarbejde mellem Fængslet og gyser-magerne Dystopia Entertainment, der sammen har lavet en helt ny fortælling med tilskuerne i hovedrollen.

02:18 VIDEO: Vores reporter Andreas forsøgte at rapportere fra kælderen ved sidste års opsætning, men blev mildest talt skræmt fra vid og sans. Se, hvordan det så ud her. Luk video

- Det er meget essentielt, at der er en meget dyb historie med, så man som gæst føler, at der er en vis form for realisme i det. Det er er teater, der kan omfavne dem, der vil have et adrenalin-pust, men der er også noget for den mere nysgerrige, der vil i dybden med en historie, siger eventkoordinatoren.

Ud over en uhyggelig opsætning i de gamle fængselsbygninger, skal man som gæst også forberede sig på at komme helt tæt på de skræmmende skuespillere.

Skuespillerne rusker i gæsterne, og man bliver udfordret til at gøre mere, så det er for dem, der virkelig skal have frygten ud af kroppen. Nana Renée Andersen, Fængslet

- Der er en vis interaktion med skuespillerne. Man skal blandt andet holde ved en person, og der er skuespillere, der rører ved dig eller er meget nærgående, fortæller hun.

Skuespillerne rusker i gæster

Den interaktive forestilling spiller i alt syv aftener i april, og hver tur i fængslet tager omkring 45 minutter. Som noget nyt er der taget en helt ny afdeling af fængslet i brug, som elelrs normalt er lukket for offentligheden.

- Vi har udvidet til, at man kommer rundt på nogle områder, der normalt er aflukkede for offentligheden. Vi bruger stadig kælderen, der normalt er lukket, men i år har vi udvidet med fjerde sal på østsiden af fængslet også, fortæller eventkoordinatoren.

Her er hele holdet af skuespillere og hjælpere, der er med til at sætte forestillingen op. Foto: Thomas Vahlkvist/Fængslet

For de allermodigste bliver der desuden lavet en ekstra uhyggelig forestilling kaldet Djævlens ånde, hvor skuespillerne skruer en tand ekstra op for gyset. Ud over fysiske berøringer og ekstra høje skrig fra skuespillerne, kan man også forvente at få blod og andre væsker på sig.

- To aftner har vi de her forestillinger, hvor der er meget mere berøring, skuespillerne rusker i gæsterne, og man bliver udfordret til at gøre mere, så det er for dem, der virkelig skal have frygten ud af kroppen, siger Nana Renée Andersen.

Læs også VIDEO: Kom med ned i Fængslets kælder – hvis du tør

Gravide og hjertesvage frarådes at deltage

Eftersom deltagerne bliver udsat for lidt af hvert under opsætningen, fraråder Fængslet at gravide og folk med epilepsi eller hjerteproblemer deltager i den uhyggelige oplevelse.

- Vi har blandt andet en lang labyrint, hvor der er stroposkoplys, og det kan jo fremkalde nogle problemer hos folk, der har epilepsi eller hjerteproblemer, så det er en meget voldsom oplevelse for nogen, siger eventkoordinatoren.

Læs også VIDEO: Kom med ind i forladt hospital

Heldigvis er Fængslet dækket godt ind, hvis der alligevel skulle være nogle bangebukse eller ulykker i løbet af forestillingerne.

- Vi har rigtig mange vagter rundt omkring, som er klar til at tage folk ud, hvis det bliver for meget, siger Nana Renée Andersen.

Den interaktive forestilling spiller i alt syv aftener i april, og hver tur i fængslet tager omkring 45 minutter. flere end 100 frivillige er med til at gøre opsætningen til virkelighed hver aften.

Gæsterne får lov til at komme ind i afdelinger af fængslet, der normalt er lukket af for offentligheden. Foto: Jacob Papsø/Fængslet

Sidste år var TV2 ØSTJYLLAND på besøg i Fængslet, da de åbnede dørene til en tilsvarende uhyggelig forestilling "Frygt i Fængslet". Bag opsætningen er der nemlig en masse frivillige kræfter, som hver aften bruger deres fritid på at give de besøgende en ekstra uhyggelig oplevelse.

- Det giver en vis tilfredsstillelse at kunne være med til at bidrage til en kæmpe oplevelse og give folk noget, de aldrig har prøvet før, sagde én af de frivillige, Rikke Navne, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ikke for folk med dårlige nerver: Fængsel bliver til spøgelseshus

Og netop de farlige oplevelser hitter, mener oplevelsesøkonom fra Roskilde Universitet, Jon Sundbo. Han bekræfter, at tendensen med, at gyselige arrangementer er vældigt efterspurgte for tiden.

- Det er generelt populært med oplevelser, men dem, der har en illusion af noget farligt og alvorligt, er især populære for tiden. Folk vil gerne noget mere specielt og udfordrende, sagde han tidligere til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det skal være realistisk og må gerne handle lidt om livet og behøver ikke bare være positivt.

Til dette års forestilling er der kapacitet på 450 personer hver aften, og selvom Fængslet snart kan melde udsolgt på premiereaftenen, er der stadig ledige billetter til de andre dage.