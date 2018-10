Gymnasium åbner op for eliteuddannelse for de ambitiøse

De har elitesportsklasser, businessklasser og næste år slår Handelsgymnasiet Tradium i Randers dørene op for en ny uddannelse, som de kalder for HHX Fasttrack.

En HHX-uddannelse på blot to år til de ekstra ambitiøse.

- Vi vil gerne tiltrække de dygtigste elever blandt grundskolens elever i 9- og 10. klasse. Elever der har mod på, at det går lidt stærkere, at de bliver udfordret, og som er motiveret på at gennemføre noget hurtigere og sammen med andre fasttrackere, siger rektor på Tradium, Dorte Mulvad, til TV2 ØSTJYLLAND.

Elitesport og undervisning på højt niveau

Flere af eleverne på gymnasiet bliver udelukkende undervist på engelsk. Og endda nogen på kinesisk.

- Jeg synes da lidt, at det er en ære at være udvalgt til det. Det er nok de færreste, der både har evnerne og lysten til at gå på sådan en studieretning, fortæller Victor Triege Sønksen, som er elev på studieretningen Global Studies på Tradium Randers.

Eleverne bliver undervist på engelsk, og flere af eleverne lærer også kinesisk.

Gymnasiet tilbyder i forvejen studieretninger for elitesport, hvor nogle af eleverne har store drømme om fremtiden.

- Jeg vil gerne være den næste venstrefløj på landsholdet, fortæller elev på elitesportslinjen, Signe Schaar, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Min drøm er at blive den næste landsholdsmålmand, fortæller elev på elitesportslinjen, Viktor Warrer.

Stadig tid til fredagsbar

Ifølge rektor på Tradium kommer det ikke til at gå ud over elevernes fritid og muligthed for at være med til fredagsbarer.

- Man gør det på kortere tid. Skoledagene er ikke længere, man har lige så meget tid om eftermiddagen, som vores andre elever. Den er målrettet elever, som er i stand til at arbejde hurtigere.

De kommer også til at have fokus på elevernes trivsel, så de ikke bliver stressede.

Trivsel er ligeså meget i højsædet, som at de lærer noget hurtigt Dorte Mulvad, rektor, Handelsgymnasiet Tradium

- Vi følger alle vores gymnasieelevers trivsel nøje. Specielt med dedikerede læreteam på, som vil følge elevernes trivsel, så man kan skrue op og ned for niveau og den måde, man arbejder på, siger hun og forsætter:

- Trivsel er ligeså meget i højsædet, som at de lærer noget hurtigt.

