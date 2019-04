Gymnasieelever lærer om ulovlige delinger af videoer

Man skal være opmærksom på, hvad man deler på nettet. Også selvom man er ung og opvokset i den digitale verden.

Sådan lyder det fra Østjyllands Politi, der i år besøger 20 forskellige østjyske ungdomsuddannelser for at gøre eleverne klogere på, hvordan man bør begå sig på nettet.

I dag lagde Østjyllands Politi vejen forbi Viden Djurs i Grenaa, som huser de gymnasiale uddannelser HHX og HTX, for at lære eleverne om cybersikkerhed.

Her kom de blandt andet ind på delinger af video og billeder på de sociale medier uden samtykke fra den person, der er på videoen eller billedet.

For selvom man er ung og digital indfødt, kan det være svært at finde rundt i reglerne på nettet.

Michael Sams fra Østjyllands Politi siger, at det er vigtigt at lære de unge om, hvordan de kan færdes sikkert på nettet.

- De unge har haft mobiltelefoner og sociale medier i mange år og delt billeder ukritisk, og når de så bliver ældre, så har det pludselig en anden betydning, siger Michael Sams, politiassistent, Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Ulovlige delinger af video

På baggrund af sager som Umbrella-sagen, hvor over tusind unge er tiltalt for at dele en video af to personer under 18 år, som har sex, og videodelinger af terrordrabet på to skandinaviske piger i Marokko har Østjyllands Politi valgt at sætte fokus på ulovlige delinger af video og billeder på de sociale medier.

- Vi kan mærke, at ligeså snart vi begynder at snakke om billeddeling omkring Marokkovideoen og Umbrella-sagen, så begynder de at summe, fordi det er noget, de går op i, siger Michael Sams, politiassistent, Østjyllands Politi.

En ting er at lære at være høflig og kunne begå sig i verden, men en stor del af den verden som de unge mennesker begår sig i, den foregår på nettet. Carsten Gløvermose Nielsen, der er vicerektor på VID Gymnasier i Grenaa.

De store sager om delinger af ulovlige videoer har også fyldt meget på VID Gymnasier i Grenaa. Derfor mener vicerektor Carsten Gløvermose Nielsen også, at det er vigtigt, at der bliver sat fokus på den verden, som de unge begår sig i.

- Vi har en stor opgave med at lære vores elever en masse om dannelse, og digital dannelse fylder ret meget i det dannelsesbegreb, vi har i 2019. En ting er at lære at være høflig og kunne begå sig i verden, men en stor del af den verden som de unge mennesker begår sig i, den foregår på nettet, siger Carsten Gløvermose Nielsen, der er vicerektor på VID Gymnasier i Grenaa.

Cecilie Bech Christiansen går på HTX på VID Gymnasier. Hun er glad for, at der er kommet fokus på ulovlige delinger af videoer på nettet.

Én af de elever der deltog i oplægget, var Cecilie Bech Christiansen, der går på HTX på VID Gymnasier. For hende er det vigtigt, at der kommer fokus på de problematikker, der er ved at dele video og billeder ukritisk.

- Jeg har heldigvis ikke oplevet at få tilsendt noget, men jeg har hørt fra mine venner, at de har fået noget tilsendt, som de ikke havde lyst til at se, men jeg føler ikke, at jeg støder på det så ofte som førhen, fordi der er så meget fokus på det nu, siger Cecilie Bech Christiansen, HTX, VID Gymnasier.