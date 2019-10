Gymnasieelever klagede over manglende busafgange: Nu er deres bøn blevet hørt

Sidste år måtte Midttrafik nedlægge flere busruter, hvilket gik hårdt ud over gymnasieelever på Djursland.

Det fik 3.g-eleven Kirstine Eggert Jensen fra Paderup Gymnasium til at skrive et klagebrev.

Sparerunden betød nemlig, at Kirstine skulle gå to kilometer for at komme hen til gymnasiet, fordi den nye busrute sprang Paderup Gymnasium over.

Men nu har klagen givet pote. Midttrafik har genindført to vigtige afgange for de gymnasielever, der er bosat på landet på Djursland.

Jeg er rigtig stolt over, at det er lykkedes for os at få den busafgang tilbage, og at der er blevet lyttet til os. Kirstine Eggert Jensen, 3.g, Paderup Gymnasium

Sparerunden har også betydet, at eleverne oplevede problemer, når de skulle møde 10:15 på gymnasiet.

Før sparerunden kunne gymnasieelever fra Ørsted nå frem til skole ved Paderup Boulevard på 41 minutter, men efter Midttrafik sløjfede nogle af afgangene, blev turen forlænget med en time og fire minutter, fordi de måtte gøre stop på Randers Busterminal og vente på endnu en bus, der kunne køre dem til skole.

Det vækker stor glæde blandt eleverne, at Midttrafik har lyttet til deres klage.

- Alle os, der bruger bussen, er rigtig glade for, at stoppestedet ved gymnasiet er oprettet igen, siger Kirstine Eggert Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.