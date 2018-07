Gunnar og Marie lever sammen – hver for sig

Det er så yndigt at følges ad

for to, som gerne vil sammen være,

Gunnar og Marie Pedersen har været gift i 65 år. Og de fleste af årene sammen har de levet under samme tag i Hundslund.

Men Marie Pedersen blev syg og måtte flytte på plejehjem, så nu bor ægteparret hver for sig.

- Det var lidt træls til at begynde med. Det kneb lidt til at begynde med, da konen ikke var hjemme længere, siger Gunnar Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder utroligt meget, fordi vi har altid fulgtes ad. Marie Pedersen, beboer, Plejecenter Skovly

Men parret har nu fundet ud af, hvordan man lever et dejligt liv sammen, selvom det ikke er under samme tag.

Nu er der 32 kroner mellem ægteparret. Det er prisen, som Gunnar Pedersen to gange om bruger på Flextrafik for at besøge konen, Marie Pedersen, på plejecentret Skovly i Hovedgård.

De får begge meget ud af besøget.

- Det betyder utroligt meget, fordi vi har altid fulgtes ad, siger Marie Pedersen.

Deler stadig glæder

… da er med glæden man dobbelt glad

og halvt om sorgen så tung at bære.

Gunnar og Marie Pedersen mindes deres lange liv sammen.

I et langt fælles liv er der mange glæder, som ægteparret nu mindes, når de mødes i lænestolene på plejecentret.

- I det, at vi har holdt sammen i så mange år, så kan der nemt opstå nogle glæder osv. som vi har delt, siger Gunnar Pedersen.

- Så tænker man tilbage på den tid, siger Marie Pedersen.

De har fundet et liv hver for sig – men alligevel sammen.

Ja, det er gammen

at rejse sammen,

- at rejse sammen,

når fjederhammen

er kærlighed,

- er kærlighed.